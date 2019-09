Půr: Momenty, kdy mělo lidstvo zaniknout. Proč strašení vymíráním nikam nevede? | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Celosvětový hladomor. Doba ledová. Voda a jídlo na příděl. Maledivy pod vodou. Arktida bez ledu. V Británii počasí jako na Sibiři. Hrůzostrašné předpovědi s ohledem na klimatické podmínky nejsou v historii země nic nového. Existují od nepaměti a několik desetiletí k jejich šíření paradoxně přispívají i velmi seriózní média jako New York Times, Washington Post, The Guardian, TIME, The Independent či USA Today. Datace zaručené apokalypsy se přitom většinou odhadují na pěkné, dobře zapamatovatelné letopočty – 1975, 1980, 2000, 2015. A jejich autory často nebyli aktivisté, ale vědci – geologové, biologové, klimatologové.

„Už je příliš pozdě na to, aby svět zabránil dlouhodobému hladomoru,“ hřímá biolog Paul Ehrlich. Píše se rok 1967 a katastrofa v důsledku přelidnění je prý na spadnutí, nejpozději do roku 1975. Podle dnes dostupných informací byl však v takto ohraničeném období hladomor prokazatelně jen v několika afrických zemích a v Bangladéši, a to většinou kvůli válce.

V 70. letech bylo obecně velmi populární téma globálního ochlazení planety v důsledku znečištění ovzduší. Doba ledová měla přijít do roku 2000, do 50-60 let, do roku 2070, či dokonce „velmi rychle“. Dnes však málokdo pochybuje o tom, že globální teplota dlouhodobě spíše roste.

V roce 2008 americký politik Al Gore na základě tvrzení vědců z IPCC varoval, že arktický ledovec roztaje již v roce 2013. Podle údajů NASA však tento ledovec v posledních letech naopak přibývá.

Jak se tedy postavit k aktuálně nejfrekventovanější litanii o klimatické změně? K ohromujícímu tvrzení, že na záchranu planety máme 12 let? Zdá se, že dnes jde o něco jiného. Zatímco staré apokalyptické předzvěsti zůstávaly na úrovni odborných studií, několika článků v novinách a kavárenských diskuzí, ta současná žene do ulic po celém světě miliony lidí, hovoří o ní světoví státníci a údajně je i potvrzena vědeckým konsenzem.

Možná tedy skutečně čelíme největší hrozbě v dějinách. Ale možná je to jenom důsledek raketového rozvoje mediální komunikace v posledních letech. Kdyby v 70. letech existovaly chytré telefony a internet v dnešní podobě, včetně rozvinutých sociálních sítí, blogů a zpravodajských webů, nejspíš by se mnohem dříve zrodil i globální alarmismus, jaký vidíme dnes. Gréta by chodila za školu kvůli zimě, 97 procent klimatologů by varovalo před novou dobou ledovou, miliony lidí by v rámci Týdne pro klima stávkovaly s podvlíkačkami a aktivisté z hnutí Rebelie proti vyhynutí by na náměstí strkali hlavy do kbelíků s vodou a čekali, až zmrzne.

Každá vyřčená předpověď má tu nepříjemnou vlastnost, že je zpětně dohledatelná jako pověstná „kůže na trhu“. Bylo by pochopitelně nefér v roce 2019 pohrdat vším, před čím vědci varovali desítky let nazpátek. Je třeba uznat, že přestože se nejčernější scénáře nenaplnily, všechny ty studie o znečištění, potravinách či hospodaření s vodou samy o sobě měly smysl a často vedly i k rozumným politickým krokům a investicím. Všimněme si ovšem, že jim nepředcházely masové demonstrace a guerillové akce, ale racionální diskuze. A diskuze je přesně to, co současní klima-aktivisté nekompromisně odmítají – podle nich už doba na debatu skončila a musíme přistoupit k činům, ať už budou sebezbrklejší. Jinak všichni zemřeme. Jako už tolikrát předtím.

1967: Do roku 1975 bude celosvětový hladomor

1969: Do roku 1989 náš všechny zabije znečištění ovzduší

1970: Do roku 2000 bude další doba ledová

1970: Amerika bude mít na příděl vodu do roku 1974 a potraviny do roku 1980

1971: Blíží se další doba ledová

1972: Do roku 2070 bude další doba ledová

1974: Další doba ledová?

1974: Úbytek ozonu – velké nebezpečí pro život

1976: Globální ochlazování

1978: Trend 30 let ochlazování – bez konce na obzoru

1980: Kyselý déšť zabíjí život v jezerech

1988: Nárůst sucha v 90. letech

1988: Počet horkých dnů přes 90 F (= 32,2 °C) vzroste z 35 na 85

1988: Maledivy budou kompletně pod vodou do 30 let

1989: Stoupající hladina moří povede k vyhladovění národů do roku 2000

1989: West Side Highway v New Yorku bude pod vodou do roku 2019

2000: Děti nebudou vědět, co je to sníh

2002: Do 10 let bude hladomor

2004: Velká Británie bude mít do roku 2020 klima jako Sibiř

2008: Arktida bude bez ledu do roku 2018

2008: Podle Al Gora bude Arktida bez ledu už do roku 2013

2009: Podle prince Charlese máme jen 96 měsíců na záchranu světa

2009: V létě 2014 bude Arktida bez ledu

2013: Arktida bez ledu do roku 2015

2013: Arktida bez ledu do roku 2016

2014: Podle francouzského ministra zahraničí máme 500 dní na to, abychom zabránili klimatickému chaosu

Zdrojem předpovědí a jejich datace je libertariánský think-tank Competetive Enterprise Institute.