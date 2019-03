Půr: Odchod Orbána z EPP překreslí politickou mapu ve prospěch konzervativců

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Pozastavení členství straně maďarského premiéra Viktora Orbána v Evropské lidové straně, která má nejvíce zástupců v Evropském parlamentu, může zásadním způsobem překreslit politickou mapu v EU. Nedá se totiž vyloučit, že Orbán na protest proti tomuto kroku od lidovců úplně odejde, což by mělo dopad na celou řadu rozhodnutí, která EU čekají po nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

Kroky maďarského premiéra sice vzbuzují značné rozpaky a mnohdy i odsouzení, v rámci Evropského parlamentu se ovšem jeho poslanci chovají disciplinovaně. „Orbán je sice v Maďarsku a na veřejnosti populista, ale uvnitř unie patří k mainstreamu,“ řekl mi před časem jeden z českých europoslanců. Sám byl proti jeho odchodu od lidovců, protože pro jejich frakci v Evropském parlamentu to bude znamenat značnou ztrátu.

Pokud se naplní projekce odhadovaných výsledků, kterou nedávno zveřejnil Evropský parlament, Fidesz by v nadcházejících volbách mohl dosáhnout na 12 europoslanců. To už je počet, který z vás v rámci europarlamentu dělá docela zásadní sílu. Dá se rovněž předpokládat, že po volbách oslabí nejen lidovci, ale i socialisté. Bez Fideszu bude oslabení ještě zásadnější. Konec lidovecko-socialistického bloku, který desítky let rozhoduje v rámci EU o mnohém, včetně výběru mocného šéfa Evropské komise, je tak pravděpodobností hraničící s jistotou.

Otázkou bude, kdo dvojblok po volbách doplní. Obecné očekávání je, že to mohou být liberálové, jejichž předvolební kampaň sice neprobíhá bez problémů, ale několik zajímavých osobností nabízí. Odchod Fideszu od lidovců by ovšem mohl být živou vodou pro konzervativní frakci (ECR), jejichž volebním lídrem a šéfem je Jan Zahradil z ODS.

ECR se bude muset po volbách pravděpodobně vypořádat nejen s vypadnutím britských konzervativců, ale i s odchodem polské strany Právo a spravedlnost, jejíž vztahy s vedením frakce nebyly bez problémů. Mezi konzervativci by ovšem mohl zakotvit právě Fidesz, což by z hlediska síly a koneckonců i předvídatelnosti byla náhrada velmi solidní. Otázkou je, jak do celé hry vstoupí také italská Liga Mattea Salviniho. I ta by mohla nakonec zakotvit v ECR, což by najednou udělalo z frakce Jana Zahradila významného hráče.

Pozastavení členství FIDESZ je tak ze strany lidovců polovičatým řešením. Zjevně existují obavy z dopadů, které by mělo přímé vyloučení a zároveň se Evropská lidová strana snaží vyjít vstříc kritikům maďarského premiéra. Orbán je nicméně v pohodlné pozici. Lidovci víc potřebují jeho, než on je.