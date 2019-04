Půr: ODS poprvé zaplatila za vyhození Klause mladšího. Je to začátek, cena bude vysoká | info.cz

GLOSA MICHALA PŮRA | Dnešní prohra ODS při snaze odvolat Václava Klause mladšího že školského výboru Poslanecké sněmovny, poprvé naznačila, jestli občanští demokraté za vyhození kontroverzního politika zaplatí či jej přežijou bez úhony. Teď už víme, že zcela bez úhony to nebude. Cena by dokonce mohla být poměrně vysoká.

Předseda ODS Petr Fiala si stěžuje, že opozice nedodržela dohody a nepřepustila opoziční straně místo ve vedení výboru. Už před jednáním bylo ovšem zjevné, že Klaus svůj post bez problémů udrží.

Občanští demokraté nebyli schopni náhradou za Klause nabídnout důstojnou náhradu. Nic proti plzeňskému primátorovi Martinu Baxovi, ale asi si nikdo nemyslí, že by se v uvedené problematice vyznal víc než bývalý ředitel prestižní soukromé školy. A už vůbec si to nemyslí většina současných poslanců, kterým Klaus svými názory vyhovuje, bez ohledu na to, z jaké je strany.

Pro ODS je to hned několikrát špatná zpráva. Za prvé strana bude na veřejnosti působit jako „ubrečená“, jakkoliv jsou její nároky oprávněné. Za druhé političtí oponenti Klause ve výboru rádi podrží, protože každé zrnko soli do otevřených ran soka se počítá. Obzvlášť před volbami. A za třetí si Klaus udrží místo v médiích, což není pro něj nic nového, ale je to špatná zpráva pro Fialu, který nepochybně nechce, aby se Klaus pohyboval ve veřejném prostoru jako volný radikál.

Ve výsledku vůbec nejde o to, zda Klaus postaví nebo nepostaví novou stranu. Ve výsledku jde o to, zda ODS utrpí či neutrpí ztráty. A dnes jsme mohli vidět, že syn bývalého prezidenta rozhodně zbraně nesložil.