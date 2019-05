Půr: Rittigovo vítězství ukazuje, že demonstrace na „Staromáku“ jsou zbytečné | info.cz

Dnešní rozsudek sice neznamená, že případ definitivně končí, ale šance státního zastupitelství nejsou zrovna velké. Vrchní soud může pouze rozsudek zrušit a vrátit případ k opětovnému projednání, které by mohlo velice snadno dopadnout úplně stejně.

V podstatě existují dvě možnosti, proč celá kauza míří do ztracena. Buď se skutek skutečně nestal, což by po některých případech z minulosti, kdy státní zastupitelství dostalo na frak, nebylo překvapení. Nebo Adam Borgula odvedl zoufale špatnou práci a roky vyšetřování právě hodil do stoupy.

Tento vývoj je dobré si uvědomit, když sledujete demonstrace na Staroměstském náměstí na podporu nezávislé justice. Protestující se snaží zabránit odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana či vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové novou ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Ta sice zřejmě nic takového nemá v plánu, ale můžeme to brát jako vyjádření podpory státním zástupcům.

V minulých týdnech jsme vám ukázali celou řadu příkladů, kde podle nás státní zastupitelství fungují špatně a proč je dobré přijít s některými změnami. Teď můžete sami vidět, že tyto problémy skutečně existují. Jen máloco vyvolává ve společnosti takovou frustraci, jako osvobození člověka, který se stal symbolem korupce, přestože kvůli tomu nikdy nebyl odsouzen. Na Staroměstském náměstí se pak můžete vztekat, jak chcete, ale protestujete proti něčemu, co by mohlo celému justičnímu systému naopak prospět. A ve výsledku by to vedlo i k menší frustraci z mediálně hojně propíraných případů, které skončí osvobozujícím verdiktem.