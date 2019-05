Půr: Trump staví zeď kolem Číny a míří k další studené válce | info.cz

Společnost Google v uplynulých hodinách ukončila spolupráci s čínskou technologickou společností Huawei, přičemž ji následovali dodavatelé klíčových komponentů pro takzvané chytré telefony. Došlo tak k poněkud paradoxní situaci, že americké firmy uposlechly vlastní vládu, která dala Huawei na černou listinu společností, s nimiž by neměli Američané spolupracovat. Doposud přitom jedna z hlavních obav „západního“ světa plynula z toho, že ten, kdo musí poslouchat vládu, je Huawei.

Rozhodnutí Googlu je bezesporu nejsilnější zbraní, kterou Trump v obchodní válce s Čínou dosud použil. Huawei nezkrachuje, ale Američané tím zásadně omezí prodeje těchto telefonů mimo Čínu. Čínská firma do nich nebude schopná předinstalovat oblíbené aplikace jako Youtube, Google Play a podobně. To je v porovnání s konkurencí velká nevýhoda a není žádným tajemstvím, že toto rozhodnutí pomůže zejména jihokorejskému Samsungu, který už začínal ztrácet. Stěžovat si asi nebude ani Apple, který má sice jiný operační systém, ale jeho prodeje se také propadaly. V Číně Huawei dál povládne, protože aplikace Googlu jsou tam stejně zakázané.

Celý problém ovšem není technologický, ale politický. Čína je bezesporu stále na vzestupu, ale aby dosáhla vrcholu a předehnala všechny své konkurenty, potřebuje nejlepší technologie. To se jí v poslední době extrémně dobře dařilo. Čínští výrobci mobilních telefonů válcovali veškerou myslitelnou konkurenci a Huawei učinil obrovský skok i ve vývoji infrastruktury pro budování 5G sítí. Dělo se tak ovšem se značnou pomocí komponentů vyrobených západními firmami, zejména pak těmi americkými. Nemusíme si ani nalhávat, že by obrovského skoku Čína dosáhla bez občasné krádeže duševního vlastnictví, nicméně to dnes nehraje takovou roli.

Američané si velmi dobře uvědomují, že pokrok čínských technologických firem je tak velký, že zcela reálně ohrožuje výkonnost těch amerických, včetně de facto monopolů Googlu, Facebooku či Amazonu. Moc Spojených států přitom neplyne jen z nejsilnější armády světa, ale i z těchto firem, které zájmům americké administrativy zcela zjevně slouží. Bylo by velmi zajímavé zrekonstruovat události, které předcházely rozhodnutí Googlu, ale úplně klidně si dokážu představit, že Trumpova administrativa mohla jako ústupek za tvrdý postup proti Huawei nabídnout ochranu před rozdělením firmy, které někteří politici z obav před dominancí společnosti navrhují.

Pro obyčejného pozorovatele je trochu zneklidňující, že Trump postupuje systematicky, což u něj není tak časté. Nejdříve vznesl otázku cel, pak s Čínou začal jednat o volném obchodu, následně jeho lidé objížděli svět, aby jej varovali před hrozbou jménem Huawei a nakonec začal odstřihávat čínské technologické firmy. Každý tento krok je jednou cihlou do domnělé virtuální zdi budované kolem Číny a to zdaleka nejsme na konci. Zarážející je tvrdohlavost, s níž americký prezident postupuje. Buď ví něco, co my nevíme, nebo se rozhodl riskovat bez ohledu na následky.

V celé začínající americko-čínské obchodní válce zatím chybí skutečně citelné odvetné opatření Pekingu. Čínští komunisté si nepochybně uvědomují, že Amerika je jejich nejlepší trh, ale není pravděpodobné, že by odveta nepřišla. Celý uplynulý týden o ní mimo jiné psal čínský tisk v reakci na zvýšení cel, které oznámil Trump. Konkrétní odvetná opatření podle tamních médií uvidíme příští týden a je velmi pravděpodobné, že tentokrát nepůjde o cla. Leccos se dá odvozovat z toho, že Číňané před časem zrušili velkou objednávku vepřového a Trump se snaží v poslední době farmářům horlivě pomáhat. Pokud by Peking chtěl amerického prezidenta skutečně citlivě zasáhnout, udělal by to právě v zemědělství. To bez čínského trhu může existovat jen obtížně, ale nejdůležitější je, že právě na americkém venkově se rekrutuje podstatná část Trumpovy voličské základny. A volby v roce 2020 se pomalu blíží.

Každé odvetné opatření nás nicméně přibližuje ke spirále odplat, které nutně povedou k novodobé studené válce. S rostoucím napětím v Pacifiku budeme nakonec rádi, pokud to bude jen válka studená. Mezitím kvitujme, že Evropa si drží chladnou hlavu a nepřidala se ani na jednu stranu soupeřících velmocí. Sice to ukazuje, že se starým kontinentem nikdo moc nepočítá, ale na druhou stranu se Evropanům otvírají některé byznysové či technologické možnosti.