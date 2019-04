Půr: Umělá inteligence bude levicová. Google vyvažoval, až ustoupil „liberální inkvizici“ | info.cz

„Tato skupina bude hodnotit některé z nejvíce komplexních výzev, jakými jsou třeba rozpoznávání tváře či spravedlnost ve strojovém učení,“ chlubil se viceprezident Googlu Kent Walker a oznámil osm jmen, která se v panelu měla objevit. Okamžitě to ale vyvolalo protesty skupiny zaměstnanců Googlu.

Důvodem byla nominace prezidentky pravicového think tanku Heritage Foundation Kay Coles Jamesové. Citlivější z vás si teď možná myslí, že to musí být skutečná fašistická zrůda, když neuspěla, přestože je žena. Můžu vás ovšem uklidnit. Heritage Foundation je úplně normální konzervativní think tank, který sehrál zásadní roli v americké politice třeba během prezidentství Ronalda Reagana. Tedy toho prezidenta, který se zásadně zasloužil o to, že momentálně můžeme říkat, co chceme, a volit, koho chceme.

Ne že by zaměstnancům vadila odbornost nebo kompetentnost nominované, to se v jádru neřeší. Nabízí se tedy, že Kay Coles Jamesová někdy někde pronesla něco opravdu strašného nebo se třeba před 30 lety nevhodně dotkla ramene svého bývalého spolužáka. Pokud sledujete konání „ultraliberální inkvizice“, jste velmi blízko. Zaměstnanci Googlu totiž označili prezidentku think tanku za 'transfoba'. Přestože si pod touto nálepkou můžete představit leccos, ve skutečnosti jde o to, že si Jamesová dovolila označit muže přeoperovaného na ženu za „biologického muže“. V širším měřítku pak o to, že zkrátka zastává určité (a jistě nijak exotické) postoje, které u člověka jejího ražení nejsou velkým překvapením.

Každopádně to stačilo, aby část zaměstnanců, kteří se nazývají Googlers Against Transphobia, spustila petici za vyhození prezidentky think tanku z etického panelu. Nešetřili při tom velkými slovy. Účast Jamesové podle nich významně podrývá pozici Googlu v různých aspektech umělé inteligence. „Google nemůže prohlašovat, že podporuje trans komunitu a zaměstnance – skupinu čelící skutečným hrozbám – a zároveň jmenovat do klíčové pozice někoho, kdo je odhodlaný vymýtit transgender,“ stojí v dokumentu.

Petici nakonec podepsalo přes 2400 zaměstnanců technologické společnosti a panel na protest opustil například jeden z nejuznávanějších behaviorálních ekonomů Alessandro Acquisti. Google nakonec celý panel zrušil a chystá pro něj prý nová pravidla.

Nominace Jamesové byla zjevně snahou, aby byl panel pokud možno co nejvíce vyvážený. Aby zkrátka odrážel různé pohledy na daná témata. Ostatně jen tak lze skutečně efektivně oponovat v nejrůznějších etických otázkách spojených s vývojem umělé inteligence. Pokud je bude hodnotit jen skupina osobností, které si při pauze nad kávou notují, jak mají na zásadní témata stejné názory, asi to příliš užitku nepřinese.

Firma sama především v republikánských kruzích čelí kritice, že je zaměřena proti konzervativcům. Ukazuje se tak ovšem jeden zásadnější problém, než je hádka o to, zda je, či není Jamesová 'transfob'. Google už narostl do takové velikosti, že má zjevně vlastní politickou agendu. Ponechme jako otázku, nakolik se přímo ztotožňuje s větou z petice, že panel připomínkující vývoj umělé inteligence má stavět „zástupce zranitelných skupin“ do centra své pozornosti a rozhodování. Nehledě na to jde totiž vzhledem k velikosti a síle Googlu o velmi znepokojivý vývoj.