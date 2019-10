Půr: V kauze partnerství Home Creditu a UK dostává kapitalismus na zadek | info.cz

Kritici tvrdí, že partnerství s Home Creditem ohrožuje pověst univerzity i svobodu samotných akademiků. Důkazem má být odstavec ve smlouvě, že se obě strany nebudou vzájemně poškozovat. Tedy standardní součást řady smluv.

Existují ale hned dva důvody, proč Home Credit čelí zlobě. Nejčastěji se opakuje skutečnost, že poskytuje spotřební úvěry, přičemž jeho kritici mluví o lichvářích. Je to věc, která zaznívá ve veřejné debatě dnes a denně. Stát samozřejmě při nastavování pravidel exekucí selhal, ale selhal v případě exekutorů. Na samotném poskytování půjček není nic špatného a konkrétně Home Credit je neziskovkou Člověk v tísni opakovaně hodnocen jako nejférovější poskytovatel, přestože se v minulosti nevyhnul průšvihům. Ostatně jako všichni poskytovatelé úvěrů na trhu, včetně komerčních bank, u nichž máte účet.

Pokud chceme normálně fungující ekonomiku, bez spotřebních úvěrů to dnes nepůjde. Otvírají lidem cestu k vyšším životním standardům a pomáhají jim překlenout složité situace. Samozřejmě, že Home Credit i všechny banky na trhu pak chtějí svoje peníze zpátky. Je to základní pravidlo kapitalismu. A v tom vězí problém.

Kritiku vedou často lidé z levé strany politického spektra. Tedy ze světa, kde peníze rostou na stromech, Venezuela nečelí žádným potížím a problém s exekucemi vyřeší celoplošná amnestie. Zájmy věřitele v tomhle světě stojí totálně na druhé koleji, protože ten nějakou ztrátu unese. Málokdo si ovšem uvědomuje, že tento přístup dovedený do důsledků může brzy zasáhnout i drobné řemeslníky či lidi, kteří pronajímají nemovitost a podobně. Vrátil by nás do doby, kdy se pohledávky prostě neplatily a postupně padala jedna firma za druhou.

Průšvih Home Creditu se ještě znásobuje tím, že těžiště jeho podnikání a úspěchu leží v Číně – v zemi, kde podniká celý svět, ale v Česku se to neodpouští. Tedy škodovce to odpustíte, protože je německá, ale Petru Kellnerovi ne, protože to je našinec a tam jsou měřítka jiná.

Za povšimnutí stojí, že mnozí z největších kritiků jsou z Filozofické fakulty UK. Je to ostatně jediná fakulta, která k celé kauze vydala svoje prohlášení. Z FF UK pocházejí i sinologové, kteří tvoří základ projektu Sinopsis, o jehož osud se teď někteří automaticky obávají. To je obzvlášť pikantní, protože kromě angažmá těchto pár osob nemá Sinopsis s univerzitou nic moc společného. Jeho provozovatelem je společnost AcaMedia, kterou částečně financuje Karel Janeček, americký kongres a Tchaj-wanci. Nemusím asi dodávat, že to nebude spolek, který by byl Číně nějak výrazně nakloněn.

Mezi partnery univerzity jsou i další společnosti, které podnikají v Číně, ale pozornost kupodivu nepřitahují. Tato výběrovost je to nejhorší, co z celé kauzy plyne. Jde o firmy, proti nimž bych se tady mohl rozepsat na několik stránek a mohl bych donekonečna zpochybňovat jejich morálku. Jsem ovšem rád, že vzaly část svého bohatství a pomáhají i mojí alma mater. Doufal jsem, že jich bude přibývat, ale momentálně nevím, jestli to není marné.

Pokud jde o částku necelých dvou milionů korun, kterou má Home Credit v průběhu let zaplatit, může se nám nepochybně zdát nízká. Ale není to firma, kdo na toto partnerství dal právě takovou „cenovku“. Je to vedení Univerzity Karlovy a na něj mají směřovat dotazy, proč se prodává tak levně. To je součástí širšího problému a UK není jediná veřejná instituce, která se bojí říct si o pořádnou podporu. Mimochodem, jak upozorňuje Dalibor Balšínek z webu Echo24, generálním partnerem univerzity je Česká spořitelna, která dává milion. Tzv. hlavní partneři, kterým smlouvu předkládá sama univerzita, pak coby „nižší kategorie“ platí odstupňovanou nižší částku.

Na druhou stranu se ptám, která firma teď bude chtít podstupovat martyrium debaty, jejímž jediným účelem je kádrování? Jsem přesvědčený o tom, že desetinásobek částky ze strany Home Creditu by pro změnu vedl k titulkům „PPF si koupila Univerzitu Karlovu“. Výsledek je přitom jediný. Dojem, že miliardář je sprosté slovo, majetek není možné získat legálně a s kapitálem jsou jenom problémy. Kapitalismus prohrává.