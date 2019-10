Půr: V zajetí štěkajících psů. Hádáme se o prkotiny, zatímco Němci dělají byznys | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Minulý týden jsme na INFO.CZ uveřejnili rozhovor s viceprezidentem Hospodářské komory Bořivojem Minářem, který ostře kritizuje skutečnost, že Česko v podstatě opustilo ruský trh. A na jeho místo nastoupili Němci. Dnes Angela Merkelová podle deníku Handelsblatt pustila čínskou společnost Huawei do tendrů na výstavbu sítě 5G. V Česku se slovo „Huawei“ skoro bojíme vyslovit. Je to ovšem očekávaný vývoj a dlouhodobě jsme jej předvídali. Fascinující je, jak nám obě události nastavují velmi nelichotivou tvář.

Je to jen pár dnů, co jsme se navzájem „pořezali“ kvůli partnerství Home Creditu s Univerzitou Karlovou. Praha pro změnu vypověděla smlouvu s partnerským Pekingem a boj proti ruským trollům v podání takzvaných elfů na sociálních sítích nepolevuje. Měsíc co měsíc si můžete ostatně přečíst jejich hlášení plné lidí (často i novinářů), kteří se nově stali agenty buď Číny, nebo Ruska. Vedeme zkrátka „důležité“ bitvy, v nichž se tváříme, že jde o budoucnost národa. Média ochotně asistují a hlasy několika štěkajících psů zesilují ve stylu, kdo nejde s námi, jde proti nám.

A co v posledních měsících udělal náš největší obchodní partner? Německá vláda postupně přesvědčila Evropu, že plynovod Nord Stream 2, který přivede ropu z Ruska, jehož jméno se v Česku jen bojíme vyslovit, je skvělý způsob, jak bojovat s klimatickou změnou. Německý Mercedes otevřel továrnu v Rusku za účasti ministrů obou zemí a prezidenta Vladimira Putina. A německá kancléřka Angela Merkelová začátkem září navštívila Čínu s početnou podnikatelskou delegací.

Na německé straně je výsledek jasný. Náskok v budování 5G sítí, jelikož je nikdo lépe a levněji než Huawei neumí. Získání jistoty, že členské státy EU nebudou šťourat do Nord Stream 2 a do Německa tak bude proudit dostatek plynu pro záložní plynové elektrárny, které mají zajistit dodávky, pokud by je nemohly kvůli počasí pokrýt obnovitelné zdroje. A jako bonus si Němci mohou připsat pár desítek miliard euro ve skutečných obchodních dohodách. Zbyde jim třeba i na podporu exportu menších podniků ze zvláštního fondu, o jehož vzniku v Česku již mnoho let jenom mluvíme.

A co jsme získali my? Univerzita Karlova přišla o minimálně milion a půl korun. Pražská ZOO nebude mít pandu (takže ve výsledku ušetřila). Praha už nekamarádí s čínskou metropolí, tudíž na oficiálních materiálech magistrátu nebude vytištěno „Peking“. Tady neušetříme, bude se to muset předělat. Obchod s Ruskem stojí za starou bačkoru, tak vláda vyrazila dělat byznys do Mongolska. Možná vyvezeme navíc pár koňů Převalského.

Tohle srovnání zní možná trochu šíleně, ale bláznivé je, že se všechno řečené odehrálo. Ještě větší hrůza mě jímá ve chvíli, kdy si představím, že bych měl firmu zaměřenou na export. Pamatuji si na slova šéfa Madety Milana Teplého, který nelibě nesl zavedení ruských sankcí a upozorňoval, že náš šplhounský přístup povede k tomu, že české firmy v Rusku nahradí ty německé, které si s omezeními hlavu moc nelámou. Div nebyl některými médii označen za ruského agenta.

Teplý nakonec budoucnost předpověděl správně. A to ještě jako bonus můžeme zahrnout plán, který de facto legitimizuje ruský vpád na Ukrajinu a jehož tvůrcem je německý prezident. Němci jsou zkrátka tvrdí pragmatici a kancléřka Angela Merkelová důsledně uplatňuje reál politiku, zatímco část české politické scény a mainstreamová média ji po uprchlické vlně považují za světici.

Každá koruna ztracená na zahraničních trzích je ovšem koruna, která bude chybět zaměstnancům českých firem, tedy daňovým poplatníkům. Můžete namítnout, že jsme na Německu stejně závislí, a pokud se mu bude dařit, bude se dařit i nám. To je nepochybně pravda, ale rovněž panuje shoda, že bychom měli svoji závislost omezovat. Viceprezident Hospodářské komory upozorňuje, že Němci jsou si své naprosté převahy ve vztahu k Česku velmi dobře vědomi a začínají mít problémy s platební morálkou, protože jim z naší strany nic nehrozí. Výsledek je pro byznys skutečně tristní a neškodilo by, kdyby alespoň jednou zvítězil selský rozum. Nejen u politiků, ale i u médií. Začít bychom mohli přijetím několik málo pravidel:

1) Byznys není sprosté slovo.

2) Z každé koruny, kterou vydělají čeští podnikatelé, připadne kousek nám všem.

3) S Ruskem a Čínou obchoduje celý svět, Česko nemůže být výjimka.

4) Když obchoduji s Čínou, neznamená to, že chci zlikvidovat Ujgury.

5) Když obchoduji s Ruskem, automaticky neposílám tanky na Krym.

6) Názory si nevytvářím podle toho, jestli zrovna do děje vstoupil, nebo nevstoupil Miloš Zeman.

7) Německo je fajn, ale totální závislost na něm není zdravá.

8) Řídím se statistikami a tvrdými daty.

9) Snažím se dívat dopředu na několik let, nikoliv několik měsíců.