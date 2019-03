Půr: Ztráta Faltýnka by pro Babiše byla mimořádně bolestivá, zejména ve sněmovně

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Pokud by místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek skončil v politice, mohlo by to ohrozit jednotu celého hnutí. Nejde ani tak o to, že Faltýnek s premiérem Andrejem Babišem spolupracoval dávno před jeho vstupem do politiky, ale o řízení poslaneckého klubu, který zatím vystupuje zcela jednotně. Předsedou a neomezeným vládcem klubu je právě místopředseda hnutí ANO, jemuž se ve straně dosud nikdo nepostavil na odpor, s jeho odchodem by se ovšem mohla situace razantně změnit.