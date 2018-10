Rekviem za Pražský okruh a za vaše nervy. Komentář Michala Půra

Všichni tři muži svorně uvedli, že dílo se daří a jejich strany míří k dohodě, přičemž prioritou bude audit smluv na magistrátu. To bude asi zhruba stejný audit, jaký tam probíhal poslední čtyři roky, jen pod jiným ideologickým vedením. Shoda podle zúčastněných panuje i na vysazování stromů.

Špatná zpráva je, že audit je v podstatě synonymum pro lenost. Posedlost práskáním v minulosti prokázal například poražený senátor Libor Michálek (za Piráty), který slavně vyzýval svého soupeře Marka Hilšera, aby z boje dobrovolně odstoupil a místo mu přepustil. Taky si postěžoval na nefér Hilšerovu výhodu, který je hezčí a tudíž přitahuje více žen.

Jako práskač se Michálek proslavil tažením proti bývalému ministru životního prostředí Pavlu Drobilovi, kdy zveřejnil nahrávku, která měla dokazovat korupci, ale nakonec se mu soud naprosto vysmál a všechny dotčené očistil.

Dalším reprezentantem auditu vznikající magistrátní trojkoalice je nově zvolený senátor Lukáš Wagenknecht. Ten má za sebou bohatou kariéru, během níž se stačil zamilovat do Andreje Babiše a zároveň ho napráskat v Bruselu. V minulosti už auditoval pražský Dopravní podnik, takže nové koalici se jeho zkušenosti budou hodit. Michálek by zase mohl být nový šéf interního auditu na magistrátu, teď stejně nemá práci.

Jisté je, že se už brzy ponoříme do přestřelek a dohadování, kdo a kolik ukradl na magistrátu od roku 1918 do roku 2018. V podstatě to bude slušné maskování pro neshody kolem pražské dopravy. Pospíšil, Hřib a Čižinský přiznali, že v tomto ohledu panují rozpory. Shodli se údajně na výstavbě dvou mostů a několika tramvajových linek. Ve chvíli, kdy jsou tázáni na okruh, uvedou, že se za čtyři roky nedá nic takového stihnout. Politika, kdy se něco nedá udělat, protože by to vyžadovalo úsilí, se zjevně vrací.

Zajímalo by mě, jak se s tímhle smiřují zástupci TOP 09. Pokud by totiž četli pozorně třeba program spolku Praha sobě, tak by věděli, že je třeba přehodnotit všechny infrastrukturní projekty ve spolupráci s IPR, což samozřejmě znamená masivní zdržení. Okruh podle programu zase nechtějí vést přes zastavěná území. To znamená přetrasování a další zdržení. Pirátům jsou podobná témata ukradená, tam ani nelze nic čekat. Ale proč TOP 09 jde do koalice, jejíž jedinou ambicí je přehrabávat staré smlouvy a sázet stromy?