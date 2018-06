Rusové mají otevřená vrátka do nové české vlády. Glosa Karla Steigerwalda

Čeští komunisti dělají často stejnou politiku jako Putin. Je to sice nepochopitelné, protože Putin už není komunista, nýbrž autokrat s oligarchy za zády, ale je to tak. Asi jim v hlavách vykvetlo příslovečné Kollárovo vlastenecké blouznění „…k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež vzdoruje zhoubným dosaváde časům…“, které s marxismem má asi tolik společného, co Filip sám.