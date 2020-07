Schmarcz: Co ukázala Karviná? Babiš krizi nezvládá, je manažerem gulášového socialismu | info.cz

Když se cynický politický hráč a mocenský manipulátor chopí země v dobrém stavu, která je připravena ukázat, co umí, může to navzdory jeho špatnému vedení ještě nějakou dobu fungovat. Úspěch, za nímž stojí nastřádaný lidský i průmyslový kapitál, který nelze zničit za pár let, prodává tento strůjce nových pořádků obyčejně jako svůj. Moje rodina ještě v 50. letech posílala potravinové balíčky příbuzným do Rakouska, protože i přes komunismus jsme na tom tehdy stále byli lépe, což ovšem, jak víme, nevydrželo.

Takto bylo v roce 2013 vše připraveno k úspěchu a prosperitě. Robustní ekonomika se zotavila z krize a to se projevilo rychlým růstem, lepšími mzdami, takřka nulovou nezaměstnaností. Bylo z čeho rozdávat. Díky skvělým makroekonomickým číslům nebylo vidět, jak moc špatně si nový ministr financí vede. Teď už to vidět je. Andrej Babiš se jal systematicky uplácet klíčové skupiny obyvatel, ničit živnostníky, podporovat velké firmy. Podobně jako komunisté, jen u toho víc rozhazoval.

Jak už víme z dob reálného socialismu, z podstaty nelze žít věčně. Jednou by se „systém Babiš“ zhroutil. Na další volební období to ještě mohlo s přehledem vyjít... nebýt koronakrize, která urychlila rozklad. Najednou není z čeho brát, naopak hospodářství se propadá a potřebuje injekci, jenomže my jsme v dobrých časech všechno projedli. Na rozdíl od Angely Merkelové, která teď prostě rozpustí rezervu, kterou si moudře vytvořila. Český rozpočet se naopak musí rekordně zadlužit.

Až v těžkých časech se pozná, jak dobrý jste. Na rozdíl od Němců nemáme finanční polštář na horší časy. Vládní chaos při epidemii zasadil ekonomice zbytečně tvrdý úder, podle OECD nás čeká pátý největší propad HDP na světě. Horší než my jsou jen Španělsko, Francie, Itálie a Velká Británie, tedy země, v nichž virus řádil řádově hůře. A karvinská ostuda ukázala, že ani zázračná „záchrana tisíců životů“ se nekonala. Ostatně v rámci východní Evropy jsme průměr a třeba Slováci jsou na tom s mrtvými a nemocnými daleko lépe.

Z Karviné se nestal druhý Wu-chan, protože Česko není Čína. Něco takového u nás nejde dlouho tutlat. A tak nezbývá než se ptát: Kde jsou přípravy na druhou vlnu? Kde je slibovaná chytrá karanténa? Místo funkčního řešení jen výmluvy, házení viny jeden na druhého a nechuť převzít zodpovědnost. Přitom průšvih v dolech se dal čekat. Jednak z prosté logiky – hodně chlapů v těsných prostorech tvrdě dře a doslova si dýchá na záda – jednak tu je zkušenost z polského Slezska.

Nakonec ale něco přece jen funguje jako vždy – marketing Andreje Babiše, který zodpovědnost s rozběhem hodil na místní hygieniky. Najednou už to není on, kdo zachraňuje životy, vláda prý jen udělá, co jí epidemilogové řeknou… Tohle vymlouvání by bylo k smíchu, kdyby nešlo o vážnou věc. Ať už jde o řízení ekonomiky nebo zvládání epidemie, ukázalo se, že tento premiér není premiérem do nepohody. A nás čeká velká nepohoda. Určitě hospodářská a k ní možná i další vlny koronaviru. V každém případě je jasné, že šéf ANO není žádný krizový manažer, jak o sobě tvrdil. Spíše manažer gulášového socialismu. Ale co až ten guláš dojde?