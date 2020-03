Schmarcz: Nouzový stav přišel o deset dní pozdě. A krizový štáb blokuje Babišova žárlivost | info.cz

Andrej Babiš pojal koronavirovou krizi jako každou agendu: coby příležitost k vlastnímu PR. Aktivitu demonstroval na častých tiskovkách, ideálně za účasti dalších ministrů ANO. Dokonce i když se konaly po zasedání Bezpečnostní rady státu, kde má ministr vnitra Jan Hamáček samozřejmě své místo a roli. Tato one man show by se svoláním ústředního krizového štábu vzala za své.

Nouzový stav, jehož vyhlášení se nesmyslně zdrželo, by vládě umožnil zajistit v uplynulých dnech větší počet roušek, masek či rychlých testů, které si lidé mohou provést sami, aniž by hrozilo, že cestou někoho nakazí. Těch deset dní nám může chybět. Hrajeme o čas a potřebujeme zpomalit šíření viru, a to lze udělat v počátku, než se epidemie rozeběhne.

Tenhle graf sice uvádí absolutní čísla nepřepočítaná na počet obyvatel, ale ukazuje, že ta křivka nemusí být všude stejná. Proto říkají #FlattenTheCurve pic.twitter.com/BHDVDepvkJ — Martin Weiss (@no_amount) March 12, 2020

Vidíme to na příkladu Itálie. Kdyby Evropská unie okamžitě po vypuknutí nákazy v Číně zakázala všechny lety z asijské velmoci, byli bychom dnes v jiné situaci. Jistě, způsobilo by to ekonomické škody, ale bohatý italský sever, který má s Čínou čilé hospodářské styky, mohl být toho nejhoršího ušetřen. A zbytek kontinentu také. Škody nakonec stejně přijdou a budou o několik řádů větší, než při včasném jednání.

Italskému scénáři bychom se samozřejmě všichni rádi vyhnuli, ale k tomu ustavičné tiskovky premiéra a jeho ministrů nestačí. Praktickým nástrojem ke zvládání takových situací je dnes vyhlášený nouzový stav, jehož odložení o zmíněných deset dní si neumím vysvětlit jinak než v kontextu koaličních vztahů. S nápadem totiž nepřišel premiér Babiš, ale ministr vnitra Hamáček. A ten je také ze zákona předsedou ústředního krizového štábu. Tedy kdyby předseda vlády štáb svolal…

Hamáček tvrdí, že to předsedovi vlády několikrát navrhoval a že pokud má Česko pokračovat v krizovém režimu, štáb bude muset být aktivován. Na otázku, zda za tím, že se tak doteď nestalo, vidí právě skutečnost, že by Babiš přišel o vůdčí roli, odvětil vicepremiér podle iDnes.cz mnohoznačné „Bez komentáře“.

Premiérova malichernost nás může vyjít draho. Ztratili jsme deset klíčových dní. Abychom ale byli spravedliví, neztratili jsme je zcela, kabinet neseděl se založenýma rukama. Nicméně třeba nedostatek pomůcek, na který si zdravotníci ztěžují, je opravdu problém, který jsme nemuseli mít, nebo alespoň mohl nastat v menším rozsahu. Naštěstí máme kvalitní systém, který epidemie zvládá i bez politiků. Více roušek a dalšího materiálu by mu však pomohlo.

Postup viru zcela zastavit nelze a nakažených bude přibývat. Rozdíl mezi katastrofou a zvládnutelnou situací je v tom, zda se tak stane v řádu dnů, nebo měsíců. V prvním případě bychom narazili na omezené kapacity, chyběli by zdravotníci i materiál. A umírali by ohrožení lidé. Pokud se nám podaří působení nákazy roztáhnout v čase a úměrně tomu radikálně snížit počet lidí, kteří onemocní najednou, pak si naše zdravotnictví i ekonomika s koronavirem poradí.

Viděli jsme predikci vývoje onemocnění. Jasně z toho vyplývá, že pokud nyní uděláme razantní kroky, jsme schopni zamezit šíření infekce. To je jediný cíl vyhlášení nouzového stavu. Chránit občany. Není na místě se bát, ale být obezřetný. Prosím všechny občany o trpělivost. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 12, 2020

Kabinet tu není od toho, aby něco zásadního vymýšlel a to „něco“ pak premiér několikrát denně sděloval národu. Vláda má zprocesovat, co jí odborníci navrhnou, a zajistit jim co nejlepší podmínky k práci. Toto je výjimečná situace, kdy by se stát opravdu měl řídit jako firma. Včetně toho, že v krizi se povolá krizový management. Absence krizového štábu je v tomto světle jednoznačné selhání.

Nacházíme se tak v absurdní situaci, kdy na jednotlivých úřadech fungují krizové štáby, ale nefunguje ten ústřední. Takže místo mechanismu, který z dobrých důvodů předpokládá krizový zákon, premiér vše řídí přes ministerstvo zdravotnictví, jež má v držení ANO, a Bezpečnostní radu státu, jíž předsedá. De facto tím obchází systém. Škoda tohoto trucu, který nabourává krizové řízení státu v boji s koronavirem. V porovnání s jinými si totiž česká vláda jinak nevede zle. Andrej Babiš by to měl ještě zvážit. Čas je proti nám a na politikaření není prostor.