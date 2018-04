Slabou, rozhádanou a finančně vyčerpanou ČSSD Babiš slupne jako malinu. Komentář Viliama Bucherta

Česká sociální demokracie se velmi urputně snaží s hnutím ANO, respektive s Andrejem Babišem, protože především o něj v tomto případě jde, vyjednat podmínky svého vstupu do vlády. Pokud nakonec ČSSD bude v kabinetu sedět, v ničem jí to nepomůže. Několik desítek lukrativních míst socialisty nezachrání od vyprázdněnosti, která je zachvátila. A vytrvalé myšlenkové nejednotnosti, tedy toho, čemu se říká „každý pes, jiná ves“.

ČSSD je sice na naší politické scéně stranou s dlouholetou tradicí, ale to přece neznamená, že dnes má koho oslovit, lépe řečeno, že umí někoho oslovit. Pro mladé generace je neatraktivní, protože ve způsobu svého uvažování je až moc tradiční. Žádné nové nápady nenabízí, orientace na to, co tady dávno bylo a možná se už vytratilo, nevěští pro socialisty do budoucnosti nic dobrého. Společnost se vyvíjí jinak, než se většině členů ČSSD zdá. Není to ale nic neobvyklého, postihlo to podobné strany v celé Evropě.

Tradiční levopravé, nebo chcete-li pravolevé, politické uspořádání postupně umírá. Klasický levicový volič, kterého by chtěla ČSSD najít, se vytrácí. Lidé daleko více podléhají vábení populistů, nacionalistů, buřičů, osob, které nejsou ideově nijak ukotvené (Babiš, Okamura, Piráti). Je to vidět nejenom na volebních výsledcích ČSSD, ale i KSČM, TOP 09, či lidovců. Dokonce ani ODS by se moc neměla ohánět tím, že je jediná pravověrná pravice, protože ani to nebude zabírat. Musí naopak ukázat, že je jednoznačnou alternativou při řešení některých důležitých problémů.

Jenže ČSSD není alternativou ničeho. Leda sama sebe. Navíc dnes je hodně oslabená.