Slovenská inspirace. Ať Babišovo Čapí hnízdo také vyšetří mezinárodní tým. Komentář K. Steigerwalda

Měli bychom si od mladšího bratříčka, který se často už jeví jako bratříček starší, vzít příklad. Mezinárodní tým by měl zajistit věrohodné, objektivní a důsledné vyšetřování a rozptýlit tím silná podezření slovenské veřejnosti, že případ není dobře vyšetřován. My jsme na tom v případě Babišova stíhání podobně. Babiš postupně obsazuje důležité pozice, které mají na vyšetřování jeho skupiny Čapí hnízdo vliv, a zesiluje podezření, že by mohl vyšetřování ovlivnit. To je názor mnoha lidí, kteří by mezinárodní vyšetřovací tým uvítali.

Uvítal by ho logicky i Babiš. Pokud je, jak tvrdí, nevinný a soud ho viny zbaví, veřejný všelidový spor o jeho čin bude pokračovat. Nejméně polovina veřejnosti osvobození Babiše neuvěří, naopak bude osvobozující rozsudek považovat za další podvod… Zejména když on sám upozorňoval, že soudy za peníze rády vyhoví.

Vyšetřovací komise mezinárodních odborníků by pomohla oběma stranám i orgánům. Vyšetřovatel Nevtípil by se nemusel třást, že ho dostanou „do tepláků“, jak se prořekl Faltýnek, kteréžto obavě se za stávajících poměrů, kdy Babiš asi bude vyšetřovat sám sebe, nelze divit. Vážnost rozsudku by stoupla a to by prospělo všem v republice.

