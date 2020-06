Svoboda: Proč Kreml tak moc trvá na konání vojenské přehlídky? | info.cz

KOMENTÁŘ KARLA SVOBODY | Oslavy 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem letos narušila koronavirová pandemie. Ruský prezident Vladimir Putin byl nucen odložit vojenskou přehlídku, respektive její pozemní část (letecká proběhla plánovaného 9. května i za cenu rozhánění mraků za 450 milionů rublů) na 24. června. Zda přehlídka skutečně proběhne, je i tak nejisté. Její konání může zhatit špatná epidemiologická situace, v opačném případě by ale mohla být pojata jako oslava vítězství nad koronavirem. Zajímavou je také otázka, proč vlastně Kreml na konání přehlídky tak moc trvá.

Moskva se zjevně navzdory rizikům spjatým s koronavirovou pandemií snaží přehlídku příliš neodkládat. Výběr náhradního data veřejnosti zdůvodnila výročím přehlídky, která se 24. června 1945 konala na Rudém náměstí. Určitým způsobem nejde o nějakou novinku, ostatně 7. listopadu se koná přehlídka, která oficiálně připomíná nikoli bolševický převrat, ale přehlídku na Rudém náměstí 7. listopadu 1941. Odkazem na druhou světovou válku Kreml obrušuje hrany a snaží se přetáhnout komunistům jejich svátek něčím méně konfliktním.

Do podobné kategorie pak patří i tzv. Den národní jednoty stanovený na 4. listopadu. Ten byl zaveden v roce 2004 jako připomínka vyhnání Poláků z Moskvy v roce 1612. I u tohoto svátku přitom bylo více než zřejmé, že šlo spíše o potřebu nahradit sice zavedené, ale přeci jen společnost rozdělující výročí převzetí moci bolševiky. Jako jediná vhodná historická událost se jevil právě rok 1612. Pokud byste se zeptali kolemjdoucích na moskevských ulicích, na počest čeho se tento svátek slaví, respektive co to v nich vyvolává, v drtivé většině případů byste se dočkali překvapených obličejů. I když nekonfliktní z hlediska rozdělení ruské společnosti (Poláci k tomu přišli jako slepí k houslím), jde o událost až příliš vzdálenou, nevyvolávající žádné výrazné emoce. Účel splní, nikoho neurazí.

Potřeba konat vojenskou přehlídku za každou cenu ukazuje na význam, jaký v současné době historická témata, respektive ta spojená s mýtem Velké vlastenecké války, mají. Kreml klade velký důraz na svoji legitimitu coby pokračovatelky bojovníků proti nacismu a fašismu. Zároveň jde o moment, který v Rusech vzbuzuje pocit pýchy, už jen proto, že v zemi asi není rodiny, která by válkou nebyla zasažena. Oslavit výročí konce války, zvláště když veteránů rychle ubývá, je zdůvodnění, proti kterému se nedá nic moc namítat. Reálným důvodem, proč Kreml na konání přehlídky tak trvá, může být nicméně přece jen něco jiného, podobně jako ve výše jmenovaných případech.

Jako jedno z možných vysvětlení se nabízí vztah mezi přehlídkou a tzv. všelidovým hlasováním o změnách v ústavě. To se z rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina bude konat 1. července. Začátek měsíce je výhodný hlavně z toho důvodu, že mobilizující efekt přehlídky bude stále ještě patrný, zvláště když se počítá se šesti dny předčasného hlasování v domácnostech.

Všelidové hlasování o změnách ústavy má pro Kreml velký symbolický význam, protože má stvrdit podporu obyvatelstva dalšímu setrvání Vladimira Putina v prezidentském úřadě. Formálně pak změny vstoupí v platnost teprve ve chvíli pozitivního výsledku. Nebezpečí přitom nespočívá ani tak v tom, že by hlasování dopadlo v neprospěch změn. Dostatečnou podporu má zajistit zahrnutí sociálních otázek, zapomínat nelze ani na již tradiční kreativitu volebních komisí. Ostatně, prakticky nekontrolovatelné předčasné hlasování k ní dává nespočet možností. Obava panuje spíše z toho, že nikdo k hlasování – dávno rozhodnutému – nedorazí. Slavnostní atmosféra se může hodit pro aktivizaci voličů, kteří už tak trochu pod dojmem jiných událostí zapomněli, čeho se vlastně hlasování týká. Patriotické vzepětí by mohlo pomoci zvýšit účast, aby případné prázdné sály nekontrastovaly s vyhlášenými výsledky.

Vojenská přehlídka bude mít své místo, ať hlasování proběhne v jakýkoli moment. Ostatně, jak je tomu v současném ruském vedení zvykem, neexistuje nějaký rigidní plán, nýbrž se pečlivě zvažují všechny varianty, přičemž Kreml je schopen je upravovat podle případného vývoje situace. Cílem je dostatečná podpora změn v ústavě, prostředkem má být vojenská přehlídka, možností je její rámování buď jako odkazu boje proti fašismu, popřípadě jako svého druhu vítězství nad současnou pandemií. To jsou karty, se kterými nyní Kreml hraje.