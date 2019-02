Trávníček: Žaloba na prezidenta jako předvolební kampaň. Z Lásky není zemanobijec náhodou

KOMENTÁŘ MATĚJE TRÁVNÍČKA| Když jste v Senátu čtyři roky, znamená to, že vám do voleb zbývají už jen dva. A když vám do voleb zbývají už jen dva, tak je nejvyšší čas se na volby začít chystat. Zvláště, když do té doby o vás nebylo ani vidu ani slechu. Jak to ale udělat, aby to moc nestálo? Žaloba na prezidenta, to je ono, řekl si Václav Láska a rozjel mediální show.

A ono to funguje. Stačilo oznámení, že žalobu připravuje a mediální svět mu ležel u nohou. Napsali o tom všichni a pana senátora si pozvali do DVTV, kde poněkud skeptické Daniele Drtinové a s ní i všem divákům vyprávěl, jak mu jde o ochranu demokracie a jak je jeho povinností žalobu podat.

Lídr antizemanovského tábora

Všimněte si prosím, že Láska v tuto chvíli žádnou žalobu nemá. Tu teprve připravuje a prozradil, že připravuje i jakýsi seznam skutků, kterými se měl prezident Zeman dopustit hrubého porušení Ústavy. Takže se tady v dalších fázích dočkáme mediální prezentace toho seznamu, pak mediální prezentace žaloby, pak urputných a vydatně medializovaných snah páně Lásky přesvědčit o žalobě další senátory.

A do toho přijdou prázdniny. Na senátní plénum se tak návrh může dostat někdy na podzim. Formálně to sice bude debata o žalobě, ale reálně to bude debata Zeman vs. antizeman. Láska v téhle hře sehraje part hlavního zemanobijce v nablýskané zbroji, který chrání Ústavu a zákony. Každý, kdo bude proti, bude okamžitě prezentován jako odporný člověk, který stojí na straně prezidenta Zemana.

Trocha matematiky

Senátní počty jsou přitom poměrně jednoduché. Láska potřebuje při plné účasti 49 hlasů. Jeho klub jich má šest. Klub STAN, ve kterém zasedají i senátoři TOP 09 a další by mohl dodat až 18 hlasů. Dalších 15 by mohlo přijít od lidovců, kteří už měli Láskovi dle jeho slov vyjádřit své sympatie. A ze tří nezařazených by se mohl přidat Zemanův neúspěšný vyzyvatel z prezidentské volby Pavel Fischer. Tím se dostáváme na 40 hlasů.

Chleba se tak bude lámat v poslaneckých klubech ODS (18 senátorů), ANO (7 senátorů) a ČSSD (13 senátorů). A není těžké představit si, že se mezi nimi těch devět chybějících hlasů najde. Zdravím, Jiřího Dienstbiera. Důležité v tomto kontextu bude i to, kdo nahradí čerstvě odstoupivší senátorku za Prahu 9 Zuzanu Baudyšovou.

Senátem tak Láskova žaloba může projít a pak bude celá show pokračovat v Poslanecké sněmovně. V ní má Láska menší šance na úspěch, ale o ten tady přeci nejde. Mediálně to bude zajímavé a Láskovi to umožní mediálně dojit příběh dál. S trochou štěstí by se mu to mohlo natáhnout až někam do jara 2020.

A pokud by nějakým hnutím osudu uspěl ve Sněmovně, tak by celý příběh samozřejmě žil dál a byl by dále středobodem pozornosti médií. A není vůbec podstatné, jestli by u Ústavního soudu uspěl nebo neuspěl. Podstatné totiž je, aby byl Láska vidět, aby se stal vůdčí postavou antizemanovského tábora a hlavně, aby byl zkraje podzimu 2020 v Praze znovu zvolen do Senátu.