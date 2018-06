Vocaď pocaď Petra Holce: Když to nejde po dobrém, půjde to populisticky

To teď ovšem dobře ovládají v rakouské vládě složené z tradičních lidovců a neméně tradičních Svobodných, jimž se jinak říká i populisté. Ti mají přes půlstoletí svou baštu v Korutanech, kde se lederhosen nosí běžně a kde taky běžně neradi vidí cizince včetně Čechů nebo sousedních Italů. Když Svobodní usedli před lety poprvé v rakouské vládě, zkusili je v EU zničit tím, že Rakousku předepsali karanténu.

Nedávno Svobodní málem vyhráli volby, mají i ministra vnitra a jejich rétoriku rád převzal i rakouský kancléř Sebastian Kurz, třicetiletá kometa tamní politiky. Ten si k ní jen místo kožených kraťasů obléká po vzoru Baracka Obamy bílou košili, vypadá to pak celé líp. Máloco symbolizuje smrt tradiční politiky a nefunkčnost EU ohledně migrace tak jako nástup tzv. populistů k moci.

Píšu schválně tzv. populistů, protože pokud jde o migraci, nemusí nikdo být skutečný populista a blázen jako Tomio Okamura, aby viděl, že si Evropa způsobila velký průšvih, který určitě nevyřeší bruselská politická korektnost. To nyní nejlíp – nebo spíš nejhůř – ukazuje právě Itálie. Její zeměpisnou polohu odjakživa milují všichni, co mají rádi hezký život – a nově i migranti. Do Itálie se proto sjíždějí skoro všichni, co chtějí do Evropy.

Zbytek Evropy za to zemi izoluje: od Brenneru ji hlídají Rakušané, které dál na sever pro jistotu hlídají ještě i Němci, západ jistí Francouzi a do Slovinska nikdo nechce. A Španělsko od jihu hlídá španělská armáda, aby se z něj náhodou nestala Itálie. Ta proto začíná připomínat papiňák, co brzy bouchne. Ironie je, že nikdo z uprchlíků nechce do Itálie, kam jezdí na dovolenou většina Evropanů, co nemusí do Chorvatska; všichni chtějí do bohatšího Německa nebo Skandinávie.

Němci za to Itálii v rámci solidarity EU pomáhá aspoň tím, že vysílají záchranářské lodě, které pak do jejích přístavů sváží uprchlíky. Nikdo se proto nemůže divit, že italské volby nejen díky této solidaritě vyhrála dvě netradiční politická hnutí, která teď říkají basta! A stejně tak se nikdo nemůže divit, že podobnou medicínu přebírá i rakouská vláda složená v podstatě z tradičních stran.

Tradice totiž poslední dobou zle selhává, když není schopná dělat ani tak tradiční věci, jako je běžná ochrana státních hranic nebo vyhoštění těch, co nenávidí vaše tradice. Těžko samozřejmě říct, jak a kam chce Salvini deportovat půlmilionu nelegálních uprchlíků, které nikdo nechce. Doufejme, že ne v noci do moře. Zavření italských přístavů lodím s migranty by ale mohlo být aspoň prvním signálem, že se ani Evropa nenechá jen fackovat.

A stejně tak vyhoštění imámů z Rakouska, kde si v jejich mešitách děti hrají na vojáky. Vše má totiž své meze. Nic z toho samozřejmě migraci nezastaví. Jít za lepším životem patří k základním lidským instinktům, jak ostatně ví i nemálo Čechů, kteří taky radši migrovali do světa. Je ale migrace a migrace. Do Evropy vždy přicházeli migranti, poslední houfy běženců, které se tudy přelily s velkou pomocí německé kancléřky Angely Merkelové, ale význam slova migrace zcela přepsaly.

A s ním i politickou mapu Evropy. I díky Merkelové teď mají poprvé v německém Bundestagu Alternativu pro Německo, původně spolek profesorů, co neradi platí eurem, který kvůli migraci rychle vyzrál v partu s upřímným náckovským slovníkem. Problém s migrací i jeho mediální prezentaci nejlíp ilustrují dvě poslední zprávy z Německa: zatímco v celé zemi mírně klesla kriminalita, v některých městech plných migrantů naopak vylétla nahoru.

Někteří tradiční politici jako by se ale nepoučili. Znovu začali chlácholit lidi, že migrace neznamená vyšší kriminalitu, jak jim tvrdí tzv. populisti. Vysvětlujte to ale někomu, kdo celý život bydlí na malém městě, kde nikdo nikdy neviděl nikoho jiného než Němce, a teď se kvůli migrantům, které sem poslala vláda a kteří někdy i kradou nebo dokonce násilní ženy, bojí na ulici.

Někteří v Itálii zase varují, že zavření přístavů migrantům a jejich deportace způsobí xenofobii. Jenže tu dávno způsobily tradiční politické strany, když místo řešení masové migrace varovaly před populisty. Ti teď jen díky nim sedí ve vládách nebo parlamentech a zkoušejí plnit své sliby. Strach z populismu evidentně zabral. Jen se díky němu stávají postrachem voličů tradiční politické strany.