Vy nad Čapím hnízdem plakat nebudete. Komentář Karla Steigerwalda

Evropská komise vyzvala ČR, aby Čapí hnízdo vyjmula z programu ROP. Ministerstvo financí o tom rozhodne za dva měsíce. Co je ve zprávě OLAFU „český úřadům“ napsáno, stále ještě veřejnost neví. Něco vážného určitě, když EU vyzývá Čapí hnízdo, aby z dotace vycouvalo. Ale nic nenaznačuje, že by se to veřejnost měla v dohledné době dozvědět. Různé protikladné a zmatené informace, lživé i pravdivé, prosakovat jako vždy budou, aby se vytvořil dojem, že pravda i lež mají stejnou, tj. mizernou cenu. Je to stará osvědčená dezinformační praktika. Aby, až někdo zas řekne, pán kradl, veřejnost vzkřikne: už nám s tím dejte pokoj!