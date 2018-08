Země zázraků a neuvěřitelných možností: Léto se Zemanem, Babišem a Rathem. Komentář Jany Bendové

Tak si to letošní parné léto shrňme: Za korupci nepravomocně odsouzený David Rath bude kandidovat do Senátu. Důvěru pro svou vládu získal za podvod trestně stíhaný premiér, vedený v seznamech StB jako agent. Jeho kabinet podpořili komunisté, jejichž šéf rovněž spolupracoval s totalitní tajnou policií. A prezident se zastává obětí vytunelovaného H-Systemu, přičemž nějak zapomíná, že s ním kdysi měli pletky jeho někdejší nejbližší spolupracovníci.

Jsme skutečně zemí netušených možností. Řečeno s Limonádovým Joem „padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina“.

Rath myš není

Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath, kterého policie nachytala se sedmi miliony korun v pověstné krabici od vína, se vždy pyšnil drzým čelem. Do Senátu kandiduje prý proto, že politiku zalidnily šedé myši a bezbarvá nezajímavá témata. Rád by vrátil do politiky konflikt.

O získání imunity a budování legendy muže pronásledovaného „jako Milada Horáková“ mu samozřejmě ani v nejmenším nejde, to si, milí voliči, vážně nemyslete!

Hopsa hejsa do Štrasburku

Ale není se mu až tak co divit. Trestně stíhaný český premiér (mimochodem, co dělá jeho kauza?) žaluje sousední stát ve Štrasburku. Pokouší se zvrátit rozsudek slovenské justice ohledně jeho spolupráce s komunistickou StB. Portál seznam.cz, který měl možnost do žaloby nahlédnout, cituje: „Stěžovatel je v médiích označován jakožto estébák, mafián, agent tajné služby, ničitel demokracie, napodobitel Putina, prototyp škodlivého politika.“ „Tato hrubá a nepravdivá nařčení a následující hromadné veřejné protesty a demonstrace proti stěžovateli v České republice jakožto legitimně a demokraticky zvolenému poslanci Parlamentu České republiky a řádně jmenovanému předsedovi vlády byly vyvolané zveřejněním uvedeného nálezu Ústavního soudu, na který se veškerá média, včetně veřejnoprávní televize České republiky, odvolávají.“

Pana premiéra to všechno trápí, což je pochopitelné. Jenže jeho advokáti podle zjištění seznam.cz nepožádali štrasburský soud o přednostní řešení čili jeho případ tam může ležet a ležet a ležet. Proč nepožádali? Můžeme se dohadovat. Pohnal jsem to až do Štrasburku je moc hezká věta do příštích kampaní.

Zeman – lidský prezident

A pojďme dál. Prezident Miloš Zeman aktivně přemýšlí, jak pomoci obětem vytunelovaného H-Systemu, kteří by se podle soudu měli vystěhovat ze svých domovů. Prý se připojí k jejich ústavní stížnosti zvláštním podáním. Právníci sice tvrdí, že to udělat nemůže, ale i tak je to doklad prezidentovy starostlivosti. Nebýt ovšem jisté falše.

Soudce Kamil Kydalka, který v roce 2004 poslal majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku do vězení a celý spis zná dokonale, Miloši Zemanovi tuto faleš připomněl. Zmínil úlohu jeho nejbližších spolupracovníků z časů, kdy byl předsedou ČSSD: „Pokud pan prezident má pochybnosti o kvalitě soudů, já osobně mám pochybnosti o tom, zda si pan prezident pamatuje, jaká byla úloha v H-Systemu jeho nejbližších spolupracovníků,“ uvedl s tím, že Zemanův přítel Miroslav Šlouf „po celý rok 1996 docházel do H-Systemu a měsíc co měsíc odnášel 24 000 korun“. Část peněz klientů tak končila v pokladně ČSSD, jejímž byl dnešní starostlivý prezident předsedou.

České léto

Kandidatura Davida Ratha tedy perfektně zapadá do obrázku doby jako další dílek puzzle. Nebuďme překvapeni, když si ho lidé zvolí. Andrej Babiš a Miloš Zeman jsou nejdůvěryhodnější politici, s omilostněným vrahem Kajínkem se fotografují policisté, a jak nyní zjistil kolega Jiří X. Doležal, stal se tento lidový hrdina i reklamní tváří vymahačské firmy. Jestli se vám zdá „tento způsob léta poněkud nešťastným“, nejste v tom sami.