Zoufalec týdne: Zdeněk Hřib. Komentář Petra Holce

To nám ten nový rok s novou pražskou koalicí pěkně začal. I díky výročí „sametové revoluce“ Praha konečně zažila důstojný ohňostroj, který nepřipomínal turistickou petardovou show, co vás zbaví prstů, a pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátů ho hned odsoudil kvůli ceně 1,7 milionu korun. Ano, Praha už zažila lacinější ohňostroje, to ale zažila i byty. Na druhou stranu, když už v hlavním městě nedokážeme dostavět ani vnitřní a vnější dopravní okruh, proč si neudělat radost aspoň slušným ohňostrojem?

Praha letos utratí téměř 80 miliard korun a ohňostroj trvá pouhých jedenáct minut. Chléb a hry, říkali tomu Římani. Navíc ho zatím Pražané včetně politiků chválili, což je dost unikátní. A samozřejmě i problém. Letošní ohňostroj totiž připravila ještě předchozí pražská vláda a současná koalice na něm jen demonstruje svůj oportunismus, zatím jediný program, kde táhne za jeden provaz.

Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu, po nichž v čase psaní tohoto článku už nezbývají ani webové stránky (že by po těch všech slibech z billboardů nezbylo ani na placení domény?) na to šla celkem prostě: když ohňostroj dopadne špatně, hodí ho na předchozí vedení. A když dopadne dobře, hodí ho na něj taky a očerní ho sama. Skvělá taktika, jíž se nejen v NATO říká „přátelská“ palba do vlastních řad.

Sám Hřib navíc na ohňostroji vystoupil, takže jestli fakt stál zbytečně moc peněz, jen ho tím legitimizoval. A nejen letos. Piráti jsou lidi budoucnosti zapálení pro všechno digitální, rádi doma těží kryptoměny a topí si počítačem. Proto teď jejich pražský primátor mluví o tom, že bychom už příští rok mohli v Praze oslavit nový rok show z dronů a laserů. Doufejme, že nemyslí něco na způsob moderní války.

A navíc: Hřib to možná úplně neví, Praha už ale jednu laserovou show má. Jmenuje se Signal, je taky digitální a prostě si při ní v metropoli pouštíme do ulic města lasery, když už nemáme na bydlení. Snad i proto míváme na nový rok klasický ohňostroj, který je hlavně pro děti. I proto je v šest večer. Ten ale vadí i radní pro kulturu Haně Třeštíkové z Prahy sobě. Ta chce pro změnu tichý ohňostroj, protože ten netichý děsí zvířata.

To je nejspíš pravda, mě ale zase nejvíc děsí nonstop ucpaná magistrála, již poslední dobou ještě víc ucpala tramvajová zastávka se semaforem Jana Čižinského, šéfa Prahy sobě, poslance a taky starosty Prahy 7. A nejspíš mě bude děsit i dál a nejen ta. Právě Praha sobě totiž „zablokovala“ stavbu Radlické radiály, která má dopravě v Praze ulehčit propojením hlavních dopravních tahů na západě. Je to mimochodem jedna z mála důležitých dopravních staveb, jež měla začít už letos, protože je kompletně připravená.

Jenže Čižinský, mistr politické gerily, vyšel vstříc aktivistům a do stavby hodil granát. Oficiálně ji sice pražská koalice zatím nezrušila ani nezastavila, Čižinský ale natolik vystrašil Hřiba, že i Radlickou radiálu možná stihne klasická pomalá smrt: nejdřív ji zpozdí nové a nákladné studie, načež ji zabije obyčejná politika. Přitom Radlická radiála není žádná legrace à la ohňostroj. Stála už stamiliony korun a před volbami ji podporovali i Piráti. Navíc ji schválil i Institut plánování a rozvoje (IPR), jemuž šéfoval Petr Hlaváček, jeden z volebních lídrů Spojených sil pro Prahu a nyní první náměstek pražského primátora.

Právě kvůli Radlické radiále nejspíš čeká novou pražskou koalici velký spor, Spojené síly pro Prahu totiž potichu bouchly do stolu. Zaprvé voličům slibovaly řešení zoufalé dopravní situace v Praze a profesionální vedení města. A zadruhé zjistily, že jim kvůli (ne)vládnutí Pirátů a sobeckému oportunismu Prahy sobě, jejíž lídři si myslí, že celá Praha je hipsterská Letná, utíkají voliči k ODS. „Za půl roku se to může v koalici vyhrotit,“ říká vysoce postavený člen Spojených sil pro Prahu.

Vlastně by bylo na čase, jen by se opakovala historie. Brzký poločas rozpadu měly i předchozí pražské koalice, které nejvíc času i energie vyplácaly na vzájemnou nenávist. Logicky: i je, stejně jako tu současnou koalici, nejvíc spojovala potřeba vyšachovat z vlády jiné. Nezkušení Piráti teď začínají platit cenu za primátora. Zatímco se totiž šéf Spojených sil pro Prahu a europoslanec Jiří Pospíšil v podstatě vrátil do komfortní zóny Bruselu a Čižinský si dál buduje popularitu v čele Prahy 7, Hřib má na triku všechny případné koaliční průšvihy. A že už se rýsují na obzoru.