Zrno: Jde o planetu! Oči krajních levičáků svítí nadšením | info.cz

Z dobrých důvodů nenecháváme řešení komplexních problémů na dětech. Člověk totiž až časem začne chápat jejich šíři a složitost. Asi nejsem sám, kdo měl v šestnácti na všechno jasný názor – ne vždy by ale bylo rozumné se jím řídit, a proto tu jsou taky rodiče a škola, aby horkokrevnou mládež trochu brzdili.

Existují jistě výjimky, taková Johanka z Arku například stála v čele vojska, když jí bylo sedmnáct. Pak tu máme plejádu sovětských dětských hrdinů, ale ani ti nerozhodovali o tom, zda postavit přehradu nebo traktorový závod. Obvykle udávali rodiče nebo konali další hrdinské skutky ve jménu revoluce. Každopádně ona dětská horlivost obvykle naráží na jedno ze základních pravidel politiky – You can´t beat a plan without a plan! Neboli, nemůžete přesvědčit ostatní, že něco dělají špatně, pokud nenavrhnete alternativu.

Považuji za vrchol „píáristického“ umění, že protestující studenti vymysleli tezi „my jen upozorníme, vy politici musíte vymyslet co s tím“. Jenže se tím automaticky zbavují možnosti něco reálně prosadit. Mocní si je poslechnou, protože to se teď od nich očekává. A pokývají souhlasně hlavou. A tím to zhasne, stejně jako projednávání klimatické změny v českém parlamentu do dvou týdnů od studentské demonstrace. Protože projednávat co konkrétně…?

Greta to alespoň myslí upřímně. Tak upřímně, až se z toho při projevu rozpláče. Eroze půdy a mizení lesů holt někoho chladným nenechají. V psychologii se tomu už odborně říká environmentální žal… To český organizátor Petr Doubravský je z jiného ranku – protřelý aktivista krajní levice (to jsou ti, co je pro ně i Strana Zelených moc pravicová, Prague Pride moc maloměšťácký atd.). Takový slušný český liberál má pro ně ale slabost. Být „pro přírodu“ se tak nějak očekává. A navíc, nebudeme přece jako Miroslav Štěpán s jeho legendární větou „patnáctileté děti nám nebudou říkat, co máme dělat“.

Jenže tohle není listopad 1989. Demonstrace studentů není sama o sobě dobrá jen proto, že je to demonstrace studentů. Dokonce ani kobercové bombardování není samo osobě dobré nebo špatné (alespoň já tedy vidím rozdíl mezi Coventry a Drážďany). Je to jen prostředek. Důležitý je cíl. A tím pro organizátory (na rozdíl od většiny účastníků, jak věřím) českých manifestací není žádná příroda, ale radikální změna společenských poměrů. Pokud k tomu slušní čeští liberálové souhlasně přikyvují, jsou jako onen Leninův kapitalista, který prodá revolucionáři i provaz, na kterém ho druhý den oběsí. Protože pro tuhle levici jsou i oni součást establishmentu (stejně jako jsme my, slušní konzervativci, součástí establishmentu pro antisystémové blázny na pravici).

Protože když jde o samotnou planetu, je samozřejmě možno všechno. Včetně donucování těch, co se nechtějí přidat. Jde přece o planetu! Proto oči každého krajního levičáka svítí nadšením. Mají zase svůj velký cíl a navíc s pocitem morální převahy. Té nejvyšší. Už nejde o nějaké trapné zespolečenštění výrobních prostředků… Jde o planetu! Takže je nutné podniknout veškeré možné kroky. Radikální omezení průmyslu (je špatný), automobilismu (taky špatně) a konzumace masa (nejvíc špatně)! Jde o naprostou změnu fungování lidské společnosti a to pokud možno do deseti let, protože pak bude pozdě. Jde o planetu!

Že je to v situaci, kdy nemáme alternativní zdroje energie? Kdy dosavadní zkušenosti s řadou takzvaně ekologických opatření vedou přinejmenším k opatrnosti, protože jejich efekt je více než sporný, ba dokonce pro životní prostředí záporný (třeba bioplynky či biopaliva)? Nevadí, jde o planetu! Zkusit se to musí. A v konečném důsledku by také bylo dobré omezit počet lidí, protože to jsou přece oni, kdo ničí planetu a zabírají místo zvířatům. Kdo nevěří, ať si pustí třeba Radio Wave...

