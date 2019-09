Zrno: Marketingový hazard Gillette. Firma zná účet za svůj boj s „toxickou maskulinitou“ | info.cz

Muži v lednové reklamě na Gillette splňují všechny předpoklady tzv. toxické maskulinity: naznačují plácání žen po zadku, skáčou ženám do řeči, dělají sexuální narážky, a když se kluci navzájem šikanují a rvou, jejich otcové bohorovně postávají v řadě u grilů (grilování je asi taky podprahově toxická aktivita…) a komentují to ve stylu, že kluci jsou prostě kluci, tak co… To už ale zní z televize zprávy o MeToo s tím, že něco se změnilo a už to nepůjde vrátit. Muži se samozřejmě nad sebou zamyslí, jsou osvíceni světlem progresivismu a změní své chování.

S tou reklamou to bylo jako s Cimrmanovými pohádkami pro děti (byly fajn, ale dětem se nelíbily). Reklama totiž vyvolala pozitivní ohlas mezi feministkami a krajními levičáky (najednou je jim korporát dobrý), nikoliv ale mezi muži. Těžko říct, co se honí hlavou v PR odděleních velkých firem, když popřou snad veškerá pravidla reklamy. Máte-li jasně definovanou cílovou skupinu (u Gillette nikoliv překvapivě muži), není nejlepší nápad obvinit je snad ze všeho zla v dějinách. S tím, že jim velkoryse nabízíte možnost se změnit. Kupuju-li si výrobek, mám se u něj cítit dobře, ne jako viník. Když si kupuju cigára, mám se cítit jako Marlboro man a ne jako někdo s rakovinou plic. Když si kupuju auto, mám se cítit jako Nikki Lauda a ne jako někdo, kdo se právě vyboural. Takové jsou zákony reklamy.

Jako by toho ale nebylo málo a kritika se na Gillette nehrnula ze všech stran, rozhodla se firma přitvrdit. Muži a ženy, to je přece už dávno nuda, na špici zájmu moderní levice se vyšplhala nová nejvíc ublížená skupina a to jsou transgendeři. Firma se rozhodla správně pokrokově reagovat a krátce po výchovné reklamě o toxické maskulinitě vypustila na trh reklamu, kde otec zasvěcuje svého syna do tajů holení. Transgenderového syna. Opět skvělý reklamní zásah na zhruba 0,1 procenta populace.

Těžko říct, zda je to výsledek těchto skvělých reklamních tahů, ale hodnota Gillette ztratila osm miliard dolarů. Samozřejmě mohlo to být třeba kvůli tomu, že se hipsteři přestali holit. Ale něco nasvědčuje tomu, že nějakou roli rozhořčení veřejnosti hrálo. Gillette totiž zařadila zpátečku. Nejnovější reklama je přímo archetypálně mužská. Hlavní hrdinou je hrdinný australský hasič, který musí být hladce oholen kvůli nošení ochranné masky. Vzhlíží k němu jeho malá dcera, kterou na konci ochranitelsky objímá, než vyrazí bojovat s požáry. Feministky musí trpět…

Gillete je firma se stoosmnáctiletou tradicí a s hodnotou okolo padesáti miliard dolarů. Byl to jeden z těch symbolů západního technologického a konzumního pokroku. Byla to firma, která dala žiletkám jméno. Mít pravé žiletky a nebo třeba československý Luxor byl za železnou oponou prostě rozdíl. Asi jako mít Kofolu a Coca-Colu, Zenit nebo Kodak, škodovku nebo Ford.

Vyměnit snahu prodat co nejvíc svých výrobků za pokus převychovat polovinu populace je fascinující ukázkou měknutí mozků v určitých patrech korporátního světa. Ale taky ukazuje, že když si lidé (potažmo trh) nenechají všechno líbit, vrátí se k rozumu. Uvidíme, zda si z toho vezme příklad i módní gigant Calvin Klein, který se pro změnu v rámci boje se stereotypním zobrazováním žen rozhodl nasadit jako modelku na reklamu spodního prádla opravdu objemnou raperku Chicu. Modelky, které vypadaly jako reklama na hlad, nahradila modelka, který vypadá jako reklama na srdeční zástavu ve třiceti. Že by jednou někoho napadlo obrátit se k normálním lidem (chlapům, ženám), kteří nejsou ani toxicky maskulinní, ani metrosexuálové, ani ultrahubené, ani jako almara, to asi v korporátním světě napadne jejich PR oddělení jen, když jim spadnou tržby…

Text vyšel na Konzervativních novinách