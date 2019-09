Zrno: Ochraňme své právo držet zbraně. Žádný Divoký západ tu nenastane | info.cz

Vzpomínám si, jak jsme před mnoha lety pořádali s občanským institutem a americkými partnery takový malý seminář na MZV k válce v Iráku. A přišel tam pan Muneeb Hassan Alrawi, původem z Iráku, a položertem polovážně začal svůj příspěvek tím, že všechny upozorňuje, že i když je Arab, tak nemá žádnou bombu… A já mám někdy dojem z reakcí některých politiků, že i my střelci bychom asi měli vždy upozornit, že máme sice zbraně, ale nejsme šílenci, ani masoví vrazi, kteří chtějí vystřílet nejbližší školu. Že jsme naopak největší prověřená jednotlivá skupina obyvatel v této zemi a neocenitelná skupina v situaci ohrožení této země. Na to se zapomíná, protože žijeme už hodně dlouho v míru (naštěstí!) a zapomněli jsme, že to je žel Bohu v dějinách situace spíše anomální, nikoliv běžná.

A jestli je něco, na čem se i já, takový zapšklý konzervativec, shodnu s demokratickou levicí, tak je to nebezpečí Ruska, ve kterém vidím nebezpečí vždy a za každého režimu, který tam vládne. Ale zatímco demokratická levice si asi myslí, že nám stačí bojovat s Fake News, tak já jsem viděl dost válečných konfliktů na to, abych si řekl: Jistě, šance, že takový konflikt nastane, je minimální. Ale i kvůli takové minimální možnosti (ať už nebezpečí Ruska, nebo jakéhokoliv jiného) máme přece armádu. Ale malou, profesionální. Ta by v krizové potřebovala podporu. A tady máme tři sta tisíc lidí, kteří mají zbraň a umí s ní zacházet. Někdo více někdo méně. Ale máme mezi lidmi víc Samopalů vz.58, než má armáda. Při jakékoliv krizové situaci tady máte seznam lidí s adresami a se zbraní, které lze využít. Kteří ve svém volném čase a za své peníze se zbraní trénují.

A místo toho, aby si stát takovou skupinu obyvatel přímo hýčkal, tak se děje opak. Ne ze strany České republiky, ale Evropské unie. S každým dalším teroristickým útokem nelegální zbraní se zvyšuje tlak na zákona dbalé držitele legálních zbraní. Je to z podstaty věci nesmysl, ale asi je nutno něco dělat a je jednodušší odzbrojit řádné občany než islamisty. Navíc tu máme jednoznačný trend doby posedlé bezpečností. Proběhne útok vojensky vyhlížející zbraní, zakážeme vojensky vyhlížející zbraně. Proběhne útok nožem, zakážeme nože. Proběhne útok SUV, zakážeme SUV…

Já ale chci, aby se 300 000 lidí v této zemi necítilo ohroženo. Aby nebyla narušena jejich důvěra v instituce, což vidím jako jedno z největších nebezpečí dneška. Jsem velmi nešťastný, když vidím stoupající vlnu skepse, nedůvěry v instituce a šíření konspiračních teorií. Mám ale stále větší problém s nimi bojovat. Když mě před lety někdo přesvědčoval, jak se „globalisti“ snaží omezit hotovost, ťukal jsem si na čelo. Teď máme omezování hotovosti – rakouský parlament se tím zabývá, nejde o konspiraci. Ťukal jsem si na čelo, když někdo mluvil o evropském projektu nahrazení původního obyvatelstva. Ťukám si na čelo pořád, ale je to o něco těžší kritizovat, když se stalo to, co se stal v roce 2015. A do toho naprosto zbytečně přijde Evropská komise s nápadem naštvat dalších 300 000 zcela úctyhodných občanů této země tím, že jim omezí právo držet zbraň. Samozřejmě, zatím ne úplně, ale začne to „dlouhým zásobníkem“ a končí to pistolí, nožem delším 5 cm a pepřovým sprejem. To vše už v řadě zemí západní Evropy máme. Že straším? Zákaz olova do broků, což byl taky ještě před pár měsíci hoax a fake news a ejhle – je to tady!

Proto podporuji jakoukoliv pojistku práva držet zbraň. Podporuji to ve jménu důvěry v instituce, důvěry v liberálně-demokratický společenský řád a v konečném důsledku i ve jménu důvěry v Evropskou unii. Podporuji to ve jménu obranyschopnosti této země. Máme funkční zbraňové zákony, zakonzervujme si tento stav! Nebojme se, nenastane tady Divoký západ, nenastane tady nějaké masové ozbrojování, stále budou platit současná kritéria a nikdo nedostane širší pravomoci zbraň užít. Dovolte mi zakončit výzvou k demokratické levici, pro kterou využiji slavný citát velkého socialisty George Orwella z článku v Evening Standard osmého ledna 1941:

„Puška visící na zdi dělníkova příbytku je symbolem demokracie. Je naší povinností zajistit, aby to tak i zůstalo.“

Konzervativní noviny