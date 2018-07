Čižinského Praha Sobě nasbírala dost podpisů pro kandidaturu do zastupitelstva. Teď je přezkoumá magistrát

Sdružení Praha Sobě pod vedením starosty Prahy 7 Jana Čižinského nasbíralo dostatek podpisů pro kandidaturu do zastupitelstva hlavního města a dnes zaregistrovalo svou kandidátku do podzimních komunálních voleb. Novinářům to sdělil Čižinský a další kandidáti. Praha Sobě kandiduje jako sdružení občanských kandidátů, muselo tak nasbírat podpisy sedmi procent obyvatel Prahy, tedy 90.616. Dnes odevzdalo archy s 97.095 podpisy, magistrát je nyní zkontroluje.