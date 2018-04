Eskalátory ve stanici Nádraží Veleslavín splnily všechny testy, v pátek se konečně rozjedou

Dvoje pohyblivé schody jsou zabudovány do současného pevného schodiště k autobusovému terminálu. „Řízení o uvedení do zkušebního provozu proběhlo úspěšně,“ sdělila Řehková. Pohyblivá schodiště budou spuštěna současně se začátkem denního provozu metra. Náklady na stavbu ještě nebyly vyčísleny.

Na Veleslavíně přestupují z metra na autobusovou linku 119 cestující, kteří jedou na Letiště Václava Havla v Ruzyni. Původně tam přestupní terminál nebyl plánován, nakonec tehdejší vedení města rozhodlo, že trasa metra A bude končit u nemocnice v Motole a směrem k letišti už nepovede.

Město zvažovalo v minulosti vedle eskalátoru další varianty. Jednou z nich byla stavba pohyblivého pásu, na který by si cestující dali kufry a vystoupali po vedlejším pevném schodišti. Podle tehdejších propočtů měl projekt vyjít na tři miliony. Další možností bylo vybudování výtahu z vestibulu na povrch. Jeho stavba by vyšla na asi osm milionů korun a trvala by devět měsíců.

Nový úsek metra A stál zhruba 20 miliard korun a vznikly čtyři zastávky - Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.