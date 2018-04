Kandidát na primátora za ANO Nacher: Kromě dopravy nebo bydlení chci Pražanům nabídnout i téma dluhů

Poslanci ANO Taťána Malá a Patrik Nacher připravili pozměňovací návrh k novele insolvenčního zákona, který má přinést možnost „ještě rychlejšího oddlužení“. Místo sedmi let by se lhůta, po kterou musí dlužník dokázat, že se snaží splácet, zkrátila na pět roků. O novele teď bude rozhodovat sněmovna. „Troufám si říct, že na podvýborech by to mohlo dopadnout tak, že si všichni osvojíme jeden velký pozměňovací návrh, kam vtělíme všechny představy, na kterých bude shoda napříč politickým spektrem,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Nacher. Ten zvítězil v primárkách hnutí ANO a je tak kandidátem hnutí na pražského primátora. Téma dluhů se promítne i do jeho kampaně.

Vy jste společně s poslankyní Taťánou Malou (ANO) předložili pozměňovací návrh novely insolvenčního zákona, který dlužníkům umožňuje „ještě rychlejší“ oddlužení. Co bylo motivaci?

Navrhli jsme takovou kombinaci, aby v zákoně zůstala kratší doba – místo sedmi let pět let (lhůta na oddlužení se zkrátí ze sedmi na pět let – pozn. redakce). Sedm let je totiž opravdu dlouhá doba. Podle mě je pro člověka, který se chce zase vrátit do systému, neefektivní. Zároveň chceme, aby tam implicitně zůstala podmínka třiceti procent, aby tam nebyla nula (dlužník musí během lhůty splatit minimálně třicet procent dluhu – pozn. redakce). Třicet procent se ale ztrácí jako vstupní bariéra. Mělo to být na konci jako minimum, které by měl člověk splnit.

Pak by se měl do systému oddlužení dostat téměř kdokoliv. Bude pak ale velmi přísně sledovaný v tom, jestli dělá maximum pro to, aby splatil co nejvíce. To je v zásadě popis toho, co jsme navrhli s Taťánou Malou.

Rozprava na sněmovních podvýborech byla podle vás velmi detailní. Má návrh novely insolvenčního zákona šanci, aby sněmovnou prošel? V minulém období se to vládě Bohuslava Sobotky nepodařilo.

Troufám si říct, že na podvýborech by to mohlo dopadnout tak, že si všichni osvojíme jeden velký pozměňovací návrh, kam vtělíme všechny představy, na kterých bude shoda napříč politickým spektrem. Pak je jen otázka, jak to my všichni budeme schopni vysvětlovat v našich klubech, kde třeba tak hluboce ponořeni do problematiky nejsou. Určitě bude ještě pár návrhů mimo to.

Nicméně si troufám říct, že právě díky odbornosti a detailnosti je to o tom, že když se na podvýborech pro insolvence a pro spotřebitele jsme schopni dohodnout, tak by z toho mělo vyústit návrh, který by pak měl najít podporu třeba 80 procent napříč politickým spektrem. Jde o společný cíl a dobrou věc.

I vaši kolegové z ANO ale byli dříve proti takovým návrhům na snazší možnost oddlužení.

Oni byli proti tomu původnímu návrhu. Nyní si myslím, že návrh se nyní znatelně mění všemi parametry a změnami, které jsem popisoval.

Od expertů opakovaně zaznívá, že dnešní vysoká míra zadluženosti mezi Čechy, je pozůstatkem minulých let, kdy na trhu fungovalo mnoho subjektů nabízejících nevýhodné půjčky. Souhlasíte s tím?

Určitě. Jedná se o vztah nezodpovědného dlužníka, který si půjčuje a ani o tom nepřemýšlí a predátorského věřitele, který mu půjčuje i tak. To je výsledek předchozího trhu, který se rozvíjel víceméně do 1. prosince 2016, kdy byl přijat přísný zákon o spotřebitelském úvěru, který toto víceméně limituje. Neříkám, že to řeší úplně na nulu, ale velmi výrazně limituje.

To znamená, že my tu máme nakumulovanou nějakou záležitost z minula. Proto jsem byl zastáncem spíše měkčí verze zákona. Není to něco, co řešíme aktuálně, ale co máme z hlediska setrvačnosti z minula.

Vy se spotřebitelským úvěrům věnujete dlouhodobě. Ke svému poslaneckému mandátu jste byl ještě zvolen v primárkách hnutí ANO jako kandidát na primátora do komunálních voleb v Praze. Chcete se tématu dluhů věnovat i ve své kampani na lokální úrovni?

Určitě nechci popírat sám sebe, to znamená, že ve všech věcech, kterými jsem se zabýval celý život, chci v civilním životě pokračovat, abych nebyl jen v politické bublině a nezbláznil se z toho. Ale chci to promítnout také do toho mandátu.

To znamená, že když třináct let pracuji s lidmi se zdravotním postižením, tak mám nějaký sociální přesah. Když řeším finanční gramotnost, ochranu spotřebitele a spotřebitelský trh, tak se to vlastně týká každého člověka, který konzumuje nějakou službu nebo kupuje nějaké zboží, tudíž i Pražanů. Když se bavím o osvětě a šíření dobré praxe, tak je to zase o vzdělávání.

Vidím tam určité oslí můstky, kde bych to z každodenní praxe mohl převtělit v něco, co by kromě klasických témat jako doprava, bydlení a podobně dávalo smysl nabídnout Pražanům. A přitom by to působilo přirozeně, protože to patří ke mně.