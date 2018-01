Kostel Nejsvětějšího srdce Páně dostane oltář od Pleskota. Plečnikovský ráz zůstane zachován

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od architekta Josipa Plečnika, který patří k dominantám pražských Vinohrad, dostane letos nový oltář. Farnost pro jeho zhotovení oslovila architekta Josefa Pleskota, známého svými obecně přijímanými intervencemi do historického prostředí. Oltář nahradí ten z roku 1992, který byl už v době svého vzniku koncipován jako provizorium, sdělil farář Jan Houkal. Doplnil, že vše plečnikovské bude v interiéru zachováno.

Projekt má podle něj kladné stanovisko Národního památkového ústavu. „Reakce odborníků ze všech stran jsou doposavad jen kladné,“ uvedl. Farnost se rozhodla nedělat výběrové řízení, ale oslovila jen Pleskota. „Jsem přesvědčen, že tato volba vzhledem k cennosti prostoru je vzhledem k jeho schopnostem správná,“ vysvětlil. Farnost bude návrh v kostele prezentovat za účasti architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta 18. ledna od 19:00. Návrh lze vidět i na webu.

Jedna z nejpozoruhodnějších sakrálních památek v Praze byla dostavena v roce 1932. Plečnik stavbu navrhl do nejmenších detailů za použití ušlechtilých materiálů. Vychází z antické a starokřesťanské architektury. Mimo jiné je výjimečný svou širokou hlavní věží s rozměrnými hodinami, jejichž průměr téměř 7,5 metru z nich činí největší v ČR.

Kostel je národní kulturní památkou a v souvislosti s uvažovanou nominací na seznam světového dědictví UNESCO se od roku 2016 rekonstruuje. Opravu za šest milionů korun financuje především farnost s přispěním z městských a státních peněz. Houkal ČTK sdělil, že nový oltář si vyžádá další peníze. „To bude investice farnosti z vlastních zdrojů, bez vnějších dotací, na tento účel budou věnovány čtyři nedělní sbírky. Doufám, že se shromáždí i další dary na tento účel,“ uvedl.

Interiér kostela navrhoval Plečnik, po něm práce převzal jeho pokračovatel Otto Rothmayer. Nad hlavním oltářem z bílého mramoru je třímetrová zlacená postava Krista v symbolickém srdci a sochy šesti českých patronů.

Po druhém vatikánském koncilu počátkem 60. let se začala měnit liturgie v katolické církvi. Byť to koncil přímo nenařídil, obracejí se od té doby oltáře směrem k lidem v kostele. Někde se dokonce radikální kněží zejména v 70. letech rozhodli zničit většinou staré a historicky cenné prvky v presbytáři a vydávali to jako nařízení koncilu.

V Plečnikově kostele je oltář „čelem k lidu“ od Tomáše Černouška z roku 1992. „Byl koncipován jako určité provizorium s tím, že pokud se místo liturgicky osvědčí, nechť je později nahrazen oltářem stabilním,“ uvedl Houkal. Doplnil, že všechny prvky pocházející od Plečnika budou zachovány, celý jeho presbytář, tedy prostor kolem hlavního oltáře. Nový oltář v podobě bílé polokoule je na malé bílé podestě; to umožní znovu odkrýt světelné průhledy do krypty, nyní zakryté pódiem.