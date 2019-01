Nacher: Praha svými kroky legitimizuje jednání squatterů

Co říkáte na aktuální vývoj kolem žižkovské Kliniky?

Přijde mi to naprosto absurdní. V té věci rozhodly všechny soudy včetně Ústavního a všechny konstatovaly to samé – ti lidé tam jsou nelegálně a porušují zákony. S nimi to ale ani nehne, a dokonce je část společnosti adoruje.

Čím je způsobeno, že to někteří lidé schvalují?

Viděl jsem třeba fotky pražské radní pro kulturu paní Třeštíkové, která hrdě stojí s cedulí s nápisem „Fandím Klinice“. To je přeci šílené, když radní hlavního města podporuje protiprávní jednání. Lidé v takových funkcích mají být vzorem pro společnost, to oni ukazují, co je špatné a co je správné.

Primátor Hřib přišel s řešením, že by Praha pro ty lidi našla jiné prostory. Vy byste s takovou variantou souhlasil?

Proč by jim Praha měla něco dávat? Nerozumím tomu… Pokud já a moje rodina obsadíme něčí dům, nebudu ho chtít opustit, tak po roce a půl mi město nabídne můj vlastní barák? To je přeci nesmysl.

Primátor říká, že naopak nevidí důvod, aby autonomní centrum Klinika muselo skončit, proto chce aktivistům prostory nabídnout.

Pane redaktore, viděl jste, jak to uvnitř vypadá? Zkuste si najít fotografie, to nemá s komunitním centrem nic společného. To, že se sepíše rádoby kulturní a vzdělávací program to ještě neznamená, že to má nějakou kulturní kvalitu. A ještě mi vadí jedna věc…

Jaká?

Že o těch lidech média hovoří jako o aktivistech. Tohle nemá s aktivismem a aktivní společností nic společného. Víte, já jsem z toho prostředí vzešel. Bojoval jsem proti neférovému chování bank, tedy ohromných institucí. Lidé, co mě znali, si ťukali na čelo, že jsem se asi zbláznil, že s tím stejně nic neudělám. Ale já udělal. Banky se mnou začaly komunikovat, vnímaly mě jako partnera a řada věcí se změnila ve prospěch spotřebitelů. Vždy jsem se ale i k těm bankám choval korektně a díky tomu jsem mohl něco změnit – to je aktivismus v pravém slova smyslu. Tihle lidé jen nerespektují zákony a rozhodnutí soudu a primátor Hřib je v tom akorát podporuje.

Praha také chce se SŽDC, které je majitelem budovy, jednat o převodu nemovitosti na město…

Já se znovu ptám, proč? Praha má ve svém majetku spoustu vlastních nemovitostí, o které se často ani neumí starat a mnohé zejí prázdnotou. Pokud má primátor Hřib pocit, že mu chybí komunitní centra provozovaná městem, ať hledá v městském majetku. Ale nevím, proč by měl chtít tuto konkrétní budovu, kde SŽDC chce vybudovat kanceláře.