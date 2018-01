Nemocnici Na Františku má spravovat magistrát. Opozice sbírá podpisy proti

Radnice nabízí nemocnici soukromníkům prostřednictvím koncesní smlouvy, která by zajistila stávající nabídku služeb. Firmy mají pro podání nabídek čas do 23. ledna, zájem zatím projevují nejméně čtyři. Jde o společnosti Penta Hospitals, Privamed, AGEL a EUC. Finální počet zájemců bude znám při otevírání obálek koncem ledna. Opozice chce proti záměru uspořádat referendum.

"Je to spádové zařízení pro Prahu 1, ale i pro Prahu 7 a já naprosto rozumím tomu, že stejnou jistotu chtějí mít i lidé, kteří v těchto částech Prahy žijí. Zároveň to dává smysl i ze širší perspektivy, protože v současné době nevlastníme žádné zařízení s akutními lůžky," uvedla primátorka. I když magistrát má možnost převzetí nemocnice nabídnout, finální rozhodnutí je v kompetenci Prahy 1.

Vedení magistrátu bude chtít, aby v případě převzetí provozu zařízení přešly pod Prahu i nemovitosti. Ty má nyní svěřeny městská část. Právě na tom by mohl plán narazit, protože Praha 1 s převodem majetku nesouhlasí. "Nejsme pro odsvěření Nemocnice Na Františku, ale jednání o spolufinancování se nebráníme," uvedla mluvčí radnice Veronika Blažková. Dodala, že radnice nyní tendr rušit nebude a počká do otevírání obálek. Ideální by podle vedení Prahy 1 bylo, aby na nemocnici magistrát, případně i obsluhované městské části finančně přispívaly.

Proti plánu radnice přenechat provoz nemocnice soukromníkovi se staví místní opozice i politici z Prahy 7. Podle nich zařízení využívá i mnoho jejích obyvatel a podmínky koncese jsou nevýhodné.

Opoziční zastupitelé z Prahy 1 proti záměru organizují místní referendum. Sběr podpisů začal dnes ve 12:00 před vchodem do nemocnice, pro uspořádání referenda je jich potřeba 2200. Pokud by se podařilo referendum prosadit, nemohlo by vedení radnice do jeho uspořádání o dalším osudu nemocnice rozhodnout. Případný plebiscit by se pravděpodobně konal společně s komunálními volbami na podzim. Primátorka podobné snahy označila za "předvolební populismus."

Organizátoři referenda vítají angažmá magistrátu, nešťastný je však podle nich požadavek na převedení nemovitostí na Prahu. "Obávám se, že Praha 1 se k tomu postaví tak, že magistrát jí chce vzít nemocnici a musí ji bránit," řekl ČTK šéf Zelených v Praze 1 Petr Kučera. Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského (KDU-ČSL/Trojkoalice) by už samotná nabídka ze strany města měla znamenat konec plánů na soukromé provozování, protože podle institutu péče řádného hospodáře je výhodnější Praze zařízení přenechat. Magistrát by však podle něj i tak měl nabídnout spolufinancování a možnost, aby nemocnice zůstala ve správě Prahy 1. Sběr podpisů pro referendum bude pokračovat.

Celková hodnota plánované koncese na 35 let je odhadována na 10,5 miliardy korun. Praha 1 stanovila nájemné půl milionu měsíčně, zároveň však podmínky koncese navrhují kompenzaci ze strany radnice řádově 50 až 60 milionů korun ročně. Konkrétní podoba smlouvy má vzejít z výběrového řízení.