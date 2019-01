Okupace Kliniky nekončí. Exekutor vyklidil část budovy, aktivisté ale nechtějí odejít

Soudní exekutor Ivo Luhan se dnes pokoušel vyklidit v Jeseniově ulici na pražském Žižkově budovu, ve které sídlí Autonomní sociální centrum Klinika. Narazil však na odpor jejích příznivců. Luhan tvrdí, že byl napaden, a proto si vyžádal asistenci policie. Situace na místě byla vyhrocená, ve dveřích se přetlačovali mezi sebou pracovníci exekutora a příznivci Kliniky. Exekutor nakonec vnikl do budovy, část aktivistů však v budově navzdory jeho výzvám k odchodu zůstala. Před čtvrtou hodinou odpoledne Luhan vyklízení domu pro dnešek ukončil. Do objektu se vrátí v pátek, přes noc bude objekt hlídat bezpečnostní agentura.

Luhan se pokouší objekt, který vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), vyklidit od dnešního rána. Postupně dal současným obyvatelům domu čas na jeho opuštění do 11:30 a 12:30. Ani po jednom z termínů ale aktivisté z objektu neodešli, několik se jich usadilo i na střeše.

„Vykazuji potřetí všechny, zdvořile žádám i novináře, aby zde bylo jasno, kdo je kdo, a aby byla případně umožněna práce policii. Žádám tedy novináře, aby opustili prostor, a žádám aktivisty, aby ho opustili rovněž,“ řekl exekutor přítomným u objektu po uplynutí druhého termínu k jeho opuštění.

Současně opět upozornil, že ti, co uvnitř zůstávají, páchají minimálně přestupek, a dá se předpokládat zákrok policie. V této souvislosti vyzval k odchodu i novináře, aby se poznalo „kdo je kdo“.

„Pokud tady jsou osoby, které sem přivedly děti, chtěl bych je upozornit, že zákonní zástupci vystavují tyto děti určitému nebezpečí a aby zvážili svoje postoje. Zároveň bych chtěl upozornit ty, co tady mají psy, aby v případě, že by je nezvládli, jejich jednání může být posuzováno jako útok se zbraní,“ uvedl exekutor.

Jeden ze zástupců Kliniky Jakub Ort novinářům řekl, že uvnitř domu jsou desítky lidí. Několik jich je vidět i na střeše. Pokud by na místo přijela policie, dá se podle Orta předpokládat, že někteří by z objektu odešli, jiní by zůstali. Je to ale na zvážení každého, dodal.

Do domu mezitím dorazili pracovníci firmy, která má objekt zabezpečit, vozí si materiál a v domě zřejmě zatloukají možné přístupové cesty. Exekutor ČT řekl, že zabezpečují jedno křídla objektu a v porovnání se situací z rána považuje současný stav za úspěch. Vzhledem k tomu, že zástupkyně aktivistů již dříve uvedla, že lidé z Kliniky netrvají na zachování věcí v domě, firma se podle něj zabývá jen zabezpečením objektu a odchodem lidí z něj.

Jak dlouho bude vyklizení trvat, nekonkterizoval. Odhadl ale, že do dnešního večera určitě a možná i v pátek. S ohledem na to, že aktivisté v objektu zůstávají, nechtěl předjímat, zda zavolá policii. „Určitě ale nebudu ten, kdo by běhal po střeše a honil lidi,“ doplnil.

V okolí domu, který je obehnán páskou, od rána zůstávají i podporovatelé Kliniky, zpívají, hrají na hudební nástroje nebo debatují. V porovnání s ránem ale jejich řady už prořídly.

SŽDC chce objekt zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře pro svoje zaměstnance. Podle aktivistů rekonstrukce nezačne ještě nejméně rok a mezitím bude objekt chátrat. Navíc by jej podle nich mohlo převzít město, které by v něm zachovalo sociální funkci. Praha už SŽDC kvůli tomu oslovila, podle organizace nicméně není z právních důvodů možné budovu převést na jiného vlastníka. Zástupci Kliniky, která je v objektu od roku 2014, se proti exekuci opakovaně bránili, soudy všech instancí však jejich námitky zamítly.