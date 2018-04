Osud Libeňského mostu? Dolínek i Krnáčová chtějí bourat, jasno může být už dnes

Libeňský most je dlouhodobě ve špatném stavu. Jako důvod, proč chce Dolínek dokument předložit, uvedl, že je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak problém vyřešit. Pokud plán radní schválí, město by nový most stavělo způsobem zadání zakázky, kdy je garantována její cena.

Záměr v pondělí podpořila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). "To rozhodnutí musí být pro město co nejlepší a zatím vše ukazuje na to, že to znamená stavbu nového mostu. Bude mít nesrovnatelně delší životnost, náklady na údržbu budou samozřejmě nižší a celkové náklady vychází v podstatě stejně při stavbě nového mostu i rekonstrukci stávající konstrukce," sdělila.

Transformaci PCT vedení Prahy plánovalo projednat již minulý týden, na program se ale nakonec nedostala. Od změny si město slibuje lepší hospodaření PCT, zjednodušení zadávání veřejných zakázek nebo narovnání mzdy zaměstnanců. Základní jmění firmy bude 50 milionů korun.

Vedení Prahy projedná změnu fungování parkoviště u Trojského mostu. To slouží pro návštěvníky zoo i jako záchytné parkoviště. Nově by přes léto sloužilo jen návštěvníkům zahrady. Na programu jednání je také desetiletá půjčka Šeberovu 24,5 milionu Kč. Město přispěje i zhruba 1,1 milionem na pořádání mezinárodního maratonu a peníze dá rovněž TJ Slovanu Bohnice.