Praha se až do srpna rozloučí s Orlojem. Čeká ho složitá rekonstrukce za 50 milionů

V pondělí 8. ledna v 9:00 hodin bude možné naposledy před opravou vidět v provozu orloj Staroměstské radnice. Poté bude demontován a odvezen do dílen k restaurování. Oprava orloje bude trvat pět až šest měsíců. Dnes to uvedl tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Kromě orloje bude v následujících měsících opravena kaple Staroměstské radnice. Rekonstrukce by měly být dokončené na přelomu srpna a září.