Prahu čeká každoroční deratizace, která potrvá až do října

V hlavním městě začíná každoroční deratizace, která potrvá do konce října. Opatření, při kterém budou rozmístěny tisíce kilogramů nástrah, se týká ploch pod magistrálou, parků, okolí stanic metra i kanalizační sítě. Místa, kde je nutné opatření provést, vytipuje pražská hygienická stanice.

První vlna deratizace začala tento týden a potrvá do konce června, druhá od konce srpna do konce října. Podpovrchová deratizace začala dnes v Praze 1, nejprve na Václavském náměstí a ve Vrchlického sadech. „Říjen je věnován kontrolám lokalit se zvýšeným výskytem potkanů a ošetření míst podle dodatečných požadavků hygienické stanice a odborů životního prostředí,“ uvedl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

Hygienická stanice hodnotí situaci v hlavním městě ohledně výskytu hlodavců jako velmi dobrou, a to díky kombinaci povrchové a podpovrchové deratizace. Praha za povrchovou deratizaci loni zaplatila tři miliony korun, PVK za deratizaci stokové sítě pět milionů. Deratizaci musí provádět i soukromé firmy. Hygienickou stanici informovalo 155 podniků, ačkoli to nepatří mezi jejich povinnosti, o provedených opatřeních, za které zaplatily dohromady pět milionů korun.

„Místa výskytu se často mění, protože potkani neustále migrují. Právě kvůli migraci se v rámci deratizace ošetřují vždy větší plochy, čímž je možné zamezit dalšímu šíření potkanů,“ uvedl šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek. Potkani se vyskytují na zanedbaných místech. „Pro snižování počtu hlodavců musíme pravidelně a ve zvýšené míře například uklízet lokality, kde se dlouhodobě vyskytují osoby bez přístřeší. Přemnožení podporuje nepořádek nebo nedostatečně udržované parcely, dobré podmínky poskytují i pozemky, na kterých se staví,“ řekl ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.

PVK loni rozmístily 13.500 kilogramů nástrah, se stejným množství počítají i letos. Do 13.500 kanalizačních vstupů dávají deratizátoři jeden kilogram přípravku Hubex, který obsahuje například pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu, tuk a antikoagulant, který ředí krev. Potkani nedokážou kvůli anatomii dostat jed z těla zvracením, proto po pozření nástrahy do pěti až sedmi dní uhynou. Ze stokové sítě je odplaví voda do čistírny odpadních vod. Hlavní město loni nechalo rozmístit na povrchu skoro 12.204 kilogramu nástrah. Na volném prostranství a v domech deratizátoři umisťují nástrahy v ochranném obalu a místo označí varováním.

Množství potkanů v Praze nelze vyčíslit, podle odhadů deratizátorů PVK jich je v hlavním městě několik milionů, na jednoho občana je v hlavním městě čtyři až pět potkanů. Deratizace počet potkanů drží na přijatelné úrovni. Potkani se totiž rychle rozmnožují - za rok může mít podle deratizátora PVK Zbyňka Kohoutka jeden pár až 70 mláďat.