Prezidentští kandidáti reagují na dopis Kolínské. Většina z nich by kontroly na Hradě zrušila

V září 2017 zaslala náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ) otevřený dopis všem prezidentským kandidátům. Zajímalo ji, jak by se v případě svého zvolení postavili k otázce průchodnosti Pražského hradu a bezpečnostních překážek, které jsou podle jedněch nezbytné, podle jiných zcela zbytečné.

Právě ke druhé skupině se řadí i sama náměstkyně, která je přesvědčená o tom, že povinné hradní kontroly nejen že brzdí běžný denní provoz v místě, obtěžují místní i turisty a vytvářejí fronty, ale jsou i „symbolem bezdůvodné arogance moci, kterou známe z minulosti.“ V konečném efektu mají omezení podle Kolínské významný dopad i na celkovou image Prahy coby otevřeného města a vytvářejí nepodložený pocit obecného strachu a ohrožení.

K dnešnímu dni se podařilo shromáždit odpovědi pěti kandidátů. Většina z nich se shodla na tom, že prostupnost Pražského hradu by se měla výrazně zlepšit, kontroly by se podle nich měly zrušit úplně. Ve svých reakcích kladou respondenti důraz i na to, že fronty u kontrol bezpečnostní situaci spíše zhoršují.

Pro Jiřího Drahoše je znovuotevření Pražského hradu dokonce jednou z priorit. K odpovědi přiložil i krátkou koncepci „otevření hradu“, kterou by po zvolení prezidentem dále vypracoval. V ní slibuje zrušení bezpečnostních rámů a kontrol i volnou prostupnost areálu pro turisty i místní.

Michal Horáček by podle vlastního vyjádření bezpečnostní opatření zrušil hned v první den nástupu do úřadu, což slibuje také na svých webových stránkách. Podle jeho názoru bezpečnostní prohlídky rizika naopak zvyšují, protože vytvářejí velké shluky lidí.

Proti kontrolám a zábranám se jednoznačně staví i Marek Hilšer. Kontrolní rámy a prohledávání tašek by zrušil „okamžitě“, a stejně jako Horáček zmiňuje paradoxní ohrožení lidí ve frontách. Areál Hradu by podle něj měl fungovat jako přirozená součást historického centra, ne jako uzavřená pevnost.

Podle kandidáta Jiřího Hynka je nízká prostupnost Hradu problém. Areál byl podle jeho slov veřejnosti přístupnější i „za dob tuhého socialismu“.

Posledním kandidátem, který se zároveň jako jediný vyjádřil pro zachování současného stavu, je stávající prezident ČR Miloš Zeman.

„Jsem ráda, že problém neprostupnosti Pražského hradu vnímají kandidáti na prezidenta jako jeden z nejnaléhavějších. Považuji to za příslib toho, že éra turniketů, prohlídek a ponižujícího šacování bude již brzy za námi. Praha si zaslouží, aby byl Pražský hrad její přirozenou součástí,“ hodnotí ohlas své iniciativy mezi části prezidentských kandidátů Petra Kolínská.