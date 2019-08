PWC: Praha tratí velké peníze na mobiliáři. Je dražší než jinde v Evropě | info.cz

Základním problémem současné smlouvy je nízké nájemné. Praha dostává na nájemném pouhých několik procent nájemného, které je obvyklé v jiných evropských městech. Na tom podle studie nemění nic. Ani péče o zastávky, kterou JCDecaux v Praze dělá, protože i v jiných městech provozovatelé poskytují svým partnerům další benefity.

Dle dostupných a veřejných údajů z účetních uzávěrek je možné zjistit, že za období 10 let, od roku 2005 do roku 2014, odeslala česká pobočka francouzské společnosti JCDecaux své mateřské společnosti prostředky ve výši téměř půl miliardy korun. Konkrétně je to více než 460 milionů Kč. Takže zatímco Praha dostala za stejné období odhadem na nájemném kolem 100 milionů Kč, tak více než 4x větší sumu putovala do francouzské mateřské společnosti.

Zajímavostí je i to, že v historii bylo JCDecaux několikrát pod drobnohledem policie a soudů. Není to tedy jen poslední, kdy sama společnost JCDecaux stojí spolu se svým technickým ředitelem Tomášem Tenzerem před soudem kvůli údajné korupci. Podobné případy lze nalézt i v zahraniční historii společnosti JCDecaux. Naposledy v hlavním městě Mexika, kde unikla nahrávka se snahou společnosti JCDecaux zkorumpovat představitele mexického hlavního města.