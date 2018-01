Startuje Festival íránských filmů. Po pražských promítáních se přestěhuje do Brna a Ostravy

V Praze dnes odstartuje Festival íránských filmů. Diváci mohou až do neděle v pražských kinech Světozor, Bio Oko, Lucerna a kino Pilotů zhlédnout odvážné snímky z íránské kinematografie posledních let. Čeká na ně i napínavý příběh O Elly oscarového režiséra Ašghara Farhádího. Festival Írán:ci se koná již posedmé, po pražském promítání se přesune do Brna a Bratislavy.