Sto tisíc korun za metr čtvereční jako norma? Bytová krize v Praze míří do nebezpečné fáze

Byty v Praze jsou nedostatkovým zbožím a tak jejich cena roste do závratných výšin. Odborníci varují, že se trh dostává do nebezpečné fáze. Do konce letošního roku se šest obvodů může dostat do situace, kdy bude každý druhý nový byt stát více než sto tisíc korun za metr čtvereční.