V Praze se lidé rozloučí s publicistou Lindaurem. Před revolucí umetal cestu rockové hudbě

Ve strašnickém krematoriu v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení s hudebním publicistou a dramaturgem Vojtěchem Lindaurem. Jeden z nejvýraznějších českých žurnalistů po roce 1989 zemřel 8. ledna ve věku 60 let. Lindaur je těsně spjatý s historií měsíčníku Rock & Pop, v jehož čele se za 28 let jeho existence objevil třikrát. Později stál u zrodu nového měsíčníku Rock & All.