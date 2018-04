Vražda v obchodním centru: Neznámý pachatel zabil v Letňanech prodavačku, je na útěku

Neznámý muž v úterý večer zavraždil prodavačku v obchodním centru v pražských Letňanech. Podle dosavadních informací policie muž zabil dvaačtyřicetiletou ženu v prodejně oděvů poté, co se tam převlékl do nových šatů. Po vraždě ukradl z pokladny nezjištěné množství peníze a odešel. Kriminalisté po pachateli pátrají, na svém webu v souvislosti s tím zveřejnili záznamy z kamer, které muže zachytily, a fotografie oblečení, které měl muž na sobě. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.