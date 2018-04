Zbourat a postavit nový. Pražští radní rozhodli o osudu Libeňského mostu

Most je ve špatném stavu a kvůli nutnosti podepřít některé konstrukce byl letos šest týdnů zavřený. Proti bourání se v minulosti postavila Praha 7 nebo občanská sdružení. Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován.

Pokud by zastupitelé na čtvrtečním jednání potvrdili rozhodnutí rady, vybraná firma by musela dodržet maximálně cenu stavby, kterou by v zakázce stanovilo město. Architektonická soutěž by se nedělala.

Proti bourání se na jednání rady postavila náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice), zdržela se radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) a nehlasoval radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). Materiál předložil náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který už v úterý uvedl, že nejefektivnější a nejekonomičtější je most zbourat. Stejný názor má primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.









