Advokátovi Pokornému došla trpělivost s novinářem Bestem. Žene ho kvůli pomlouvačným článkům k soudu

„V obou řízeních jsou žalováni jak Erik Best (jako autor), tak společnost E.S. Best s.r.o. Zatímco advokátní kancelář po něm finanční satisfakci nepožaduje, sám Pokorný se po Bestovi domáhá částky 200 tis. a dalších 200 tis. po firmě E.S. Best s.r.o.,“ uvedla agentura Donath Business & Media, mezi jejíž klienty Best zjevně patří.

Pokorný Besta žaluje zejména za nařčení, že měl vliv na výsledek výběrového řízení na mýto. Měl údajně stranit současnému provozovateli, kterým je firma Kapsch. V tendru ministerstva dopravy na výběr mýta ovšem zvítězilo konsorcium společností Czech Toll a Sky Toll. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nakonec výběr zrušil.

První líčení se uskuteční již tuto středu 1. srpna od 10:00 u Městského soudu v Praze. Best podle Donath Business & Media navrhuje předvolat jako svědky mimo jiné bývalé premiéry Bohuslava Sobotku či Jiřího Paroubka. Advokát

Erika Besta Ivan Houfek označuje žalobu za útok na svobodu slova a zároveň tvrdí, že jde v podstatě o bezvýznamný proces. „Pořád se hovoří o absolutní přetíženosti českých soudů, a přitom se známý advokát, a dokonce i jeho advokátní kancelář, pouští do žabomyšího sporu kvůli nikterak dehonestujícímu vyjádření v českém internetovém prostoru,“ dodal Houfek.