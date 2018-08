Byznys s lajky a falešnými fanoušky: Jaký má podivný obchod na sítích dopad na veřejnost?

Martin Vassilev žil před necelými dvěma roky ještě v domě svého otce. Od té doby se ale dost změnilo, v kanadské Ottawě si mohl koupit dům i nejnovější BMW. Změnil totiž práci a rozhodl se prodávat youtuberům imaginární diváky jejich videí. Jeho byznys funguje jednoduše. Stránka 500views.com nabízí zájemcům zajistit tisícové počty shlédnutí jejich klipů na nejpopulárnější videoplatformě Youtube. On sám je vyrobit nedokáže. propojuje ale zájemce s firmami, které to umí. Stačí zaplatit a do několika dnů se počet zhlédnutí vašich videí může zvýšit o několik tisíc, případně i milionů.

“Dokážu zajistit neomezený počet diváků. Léta se to snaží nějak omezit a zakázat, ale nemůžou, vždycky je tady způsob, jak to udělat,” tvrdí pro list The New York Times Vassilev. Problém falešných lajků a fanoušků existuje skoro stejně dlouho jako sociální sítě. Nebo minimálně tak dlouho, kdy lidé zjistili, že jejich prostřednictvím mohou vydělávat. Hvězdy internetu totiž vyhledávají čím dál častěji soukromé firmy, aby je zapojily do svých marketingových aktivit. Vybírají si je přirozeně podle jejich dosahu, který se nejsnáze měří počty fanoušků nebo zhlédnutí videí.

S falešnou popularitou se nepotýká pouze Youtube. Bojují s ní i další sociální sítě jako Twitter, Facebook, nebo Instagram. Youtube má ale mezi nimi zvláštní postavení, protože podle průzkumu Pew Research Centre je mezi dospívajícím tato videoplatforma zdaleka nejpopulárnější. To si ale neuvědomují jen firmy, které jim chtějí něco prodat, ale i jiné subjekty, které naopak chtějí prodávat politické názory. Počty zhlédnutí totiž nejsou jen ukazatelem pro firmy, ale ovlivňují také pořadí, v jakém se výsledky při hledání zobrazují. Čím více zhlédnutí, tím lepší umístění.

Mezi uživateli, kteří si zaplatili několik tisíc zhlédnutí navíc, je například údajně také ruská zpravodajská agentura Russia Today (RT), která je přímo napojená na Kreml a opakovaně obviňovaná z šíření proruské propagandy po celém světě. RT si měla falešné diváky objednat na stránce Devumi.com, stejně jako další televizní kanál Al Jazeera.

Firma Devumi měla za zajištění falešné popularity vydělat v posledních třech letech už 1,2 milionů dolarů. Za tuto sumu už dodala na Youtube 196 milionů falešných diváků. Podobných firem jsou přitom desítky. A videoplatforma jejich praktiky stále nedokáže úspěšně odhalovat. “Na vyřešení tohoto problému pracujeme už několik let. Naše detekční systémy ale pracují poměrně dobře,” tvrdí ředitelka produktového managementu firmy Jennifer Flannery O’Connorová. Minimálně před pár lety ale boj nebyl nijak úspěšný.

V roce 2013 polovinu všech zhlédnutí videí na Youtube údajně tvořili roboticky generovaní falešní diváci, nyní se údajně firma snaží poměr neexistujících diváků držet pod jedním procentem. “Manipulace s počty zhlédnutí bude problémem tak dlouho, dokud tato míra bude na Youtube považována za míru úspěchu,” tvrdí bývalý zaměstnanec Youtube a člen týmu zabývajícím se zneužíváním platfomy Blake Livingston.

A snaze nepomáhá ani Google. Ten totiž poskytuje stovky výsledků na dotaz uživatelů, kteří hledají generátory falešných diváků. Dokonce těmto firmám umožňuje také zaplatit reklamu.









