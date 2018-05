Dětský uprchlík utlačující policistu? Dezinformační weby opět klamou Čechy, virální fotka je z natáčení pro Netflix

Snímku, který pochází z natáčení seriálu Dogs of Berlin se v tuzemském prostoru chytily dezinformační „kapacity“. Jak uvádí Manipulátoři.cz, fotografii zveřejnily i Parlamentní listy spolu s informací o údajných 60 tisících uprchlících, kteří jsou již v Bosně a Hercegovině a mají namířeno dál do Evropy.

Server Manipulátoři.cz v článku spolu s tím cituje informaci z původního zdroje, který Parlamentní listy zřejmě účelově zpracovaly. V něm mimo jiné zástupce úřadů zmíněné balkánské země říká, že do ní „v prvních deseti dnech tohoto měsíce vstoupilo denně asi 100 nelegálních migrantů,“ což je v ostrém kontrastu k 60 tisícům zmíněných Parlamentními listy. Tamní úřady sice chystají na letní měsíce posílení hraničních kontrol, ale dodávají, že letos do země ležící na alternativní balkánské trase přišlo zatím asi 1200 běženců a stejný počet byl zadržen na hranicích. Parlamentní listy to označují za „předvoj valící se k nám“.

Snímek německého kulturisty se objevil i na manipulační facebookové stránce Zprávy, která kdysi pod názvem We Are Here At Home šířila systematicky protiuprchlické a protimuslimské hoaxy nebo dezinformace o EU a opěvovala Rusko, na což přilákala desítky tisíc fanoušků. Jak před časem upozornil server HateFree.cz, tato stránka se kdysi „téměř nepozorovaně proměnila ve stránku Zprávy.cz, která je propojena s téměř identickou, na první pohled seriózně vystupující zpravodajskou stránkou Zprávy.“ Stránka se tak mimo jiné snaží vytvářet dojem seriozního média, což mnoho Čechů není schopno prohlédnout. Teď stránka Zprávy „žehlí“ situaci tím, že hojně sdílený snímek je jen „ilustrační“.

Ještě absurdněji se snímkem z natáčení naložila v již smazaném tweetu mládežnická organizace Alternativy pro Německo, která domnělého uprchlíka nehledě na postavu a muskulaturu označila za 14letého a následně se to snažila přejít se slovy, že to mínila jako vtip.

Sám Pirbazari zveřejnil z natáčení hned několik snímků na svém instagramu, kde jinak sdílí své snímky z posiloven. Mimochodem, začínal takto: