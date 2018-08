Dost očerňování a pomluv! Stovky amerických novin koordinovaně udeřily proti Trumpově rétorice a útokům

New York Times, Boston Globe a dalších 341 amerických deníků se ve čtvrtek jasně vymezují proti způsobům americké administrativy v čele s Donaldem Trumpem, který na svobodná média svévolně útočí a očerňuje je. Podobné aktivity v posledních týdnech zintenzivněly až do té míry, že podle Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Husajna mají velmi blízko k podněcování k násilí.

Americký prezident média označuje za „nepřítele lidu“. Média, která tisknou články vůči jeho osobě kritické, označuje Trump za lživá a falešná, aniž by předložil důkazy. A stejně tak nálepkuje i samotné novináře a štve veřejnost proti nimi – během nedávného shromáždění v Pensylvánii Trump například označil žurnalisty za zástupce „falešných nechutných zpráv“.

„Donald Trump na média útočí již od své kampaně,“ vysvětluje pro INFO.CZ Karel Komínek, předseda Institutu politického marketingu. „Postupem času se mu mezi jeho příznivci podařilo z médií udělat jednoho z nepřátel Trumpovy Ameriky. Trump od začátku staví svou komunikaci na rétorice 'my vs. oni', kde 'my' jsou obyčejní pracující Američané, a 'oni' jsou elity, kterým jde jen o vlastní prospěch. Do této skupinky spadají bankéři, politici nebo třeba právě média.“

Americký tisk toho má ale dost. Do ojedinělé koordinované akce, která vyšla z iniciativy deníku Boston Globe, se ve čtvrtek zapojilo celkem 343 amerických novin. V nich jsou otištěny úvodníky, které potřebu silného a nezávislého tisku brání. „Výzva není apriori proti-trumpovská, jde spíše o pro-novinářský apel,“ vysvětluje úvodník deníku Boston Globe. Do akce se zapojily celostátní i lokální noviny a každé periodikum přišlo s vlastním textem. Dopad Trumpových slov je v různých částech země jinak patrný, vysvětluje Boston Globe.

Úvodník deníku Swift Country Monitor tak tvrdí, že „útoky na novináře povedou k násilí.“ Redakce v textu argumentuje, že slovní spojení 'nepřítel státu' v minulosti používali tyranové jako Josip Stalin či Hugo Chávéz a dnes patří do repertoáru vysoce kontroverzních politiků jako je syrský prezident Bašár Asad či hlava Filipín Rodrigo Duterte. Úvodník deníku Athen News z Ohia zase uvádí, že lokální úředníci ve Spojených státech jsou Trumpovými výpady proti médiím stále častěji inspirováni.

Ne všichni ale věří, že dnešní akce médií poslouží svému účelu. „Tato akce hraje přímo do karet Trumpovi, který tak klidně může pokračovat ve své rétorice o tom, jak se proti němu všichni novináři spikli,“ uvažuje podle CNN editor deníku San Francisco Chronicle John Diaz.

Na druhé straně, i americký prezident bude musí počítat s důsledky. „Ze 75 procent lze předpokládat, že koordinovaná spolupráce médií nebude mít žádný vliv,“ vysvětluje pro INFO.CZ prognostik Bohumír Štědroň. „Donald Trump pracuje se scénářem, podle kterého dojde do dvou let k podpisu významných dohod se Severní Koreou a Ruskem a on bude znovu zvolen prezidentem USA. Z 25 procent ale dojde k realizaci scénáře, podle kterého bude D. Trump odvolán impeachmentem a nahrazen čitelným viceprezidentem.“