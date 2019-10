Důkaz, že se Facebook snaží ovlivnit politiku. Zuckerberg na tajné nahrávce útočí na vládu | info.cz

Web The Verge , který se věnuje zejména technologiím, dnes zveřejnil nahrávku, jež by mohla otřást důvěrou v největší sociální síť světa Facebook. Na poradách vedení, které se odehrály v červenci, šéf firmy Mark Zuckerberg útočí nejen na své kritiky, ale i na vládu či některé demokratické politiky.

Jednomu z nejbohatších lidí světa vadí tlak, který na jeho firmu vyvíjí nejrůznější regulatorní orgány či vlády. Facebook mimo jiné narazil na silný odpor kvůli plánovanému uvedení nové kryptoměny Libra, firma dostala také pokutu pět miliard dolarů za zneužití uživatelských dat. Někteří možní američtí prezidentští kandidáti dávají najevo, že rostoucí sílu a vliv Facebooku by omezilo jeho nucené rozdělení.

Zuckerberg na dvě hodiny trvající nahrávce naznačuje, že firma zažaluje americkou vládu, pokud se jej pokusí rozdělit. Podle něj půjde o „existenční“ moment. Když se jej jeden ze zaměstnanců zeptal na nápad demokratické političky Elizabeth Warrenové, Zuckerberg odpověděl:

„Máte někoho, jako je Elizabeth Warrenová, kdo si myslí, že správnou odpovědí je, že rozdělíte firmy. Pokud bude zvolena (americkou prezidentkou, pozn. red.), vsadím se, že budeme mít právní spor a že ho vyhrajeme. Ale je to pro nás stále špatné? Jasně. Nechci žádnou velkou žalobu proti vládě. To není nic, co byste chtěli mít ve chvíli, kdy se staráme o naši zemi, spolupracujeme s vládou a děláme dobré věci. Ale podívejte se. Pokud někdo ohrozí naší existenci, budeme bojovat.“

Zuckerberg na nahrávce velmi nevybíravě útočí i na svoji konkurenci. V minulosti přitom firma čelila kritice, že zneužívá své postavení, aby veškerou možnou konkurenci zahubila. V jedné části Zuckerberg hovoří o snaze zastavit nástup sociální sítě TikTok prostřednictvím aplikace Lasso. Tu firma spustila v Mexiku, kde TikTok ještě neprorazil a na místních obyvatelích svůj produkt testuje, než jej nasadí ve zbytku světa.