Egyptská čistka před volbami: Úřady vyhostili novinářku britského deníku The Times

Egyptské úřady zatkly britskou novinářku z listu The Times Bel Trewovou a vypověděly ji ze země. Opatření přišlo v době zvyšujících se zásahů úřadů proti médiím před prezidentskými volbami v zemi, jejichž první kolo začíná v pondělí, informovaly dnes agentury AP a Reuters.

List The Times uvedl, že jeho dopisovatelka byla aktivní v Káhiře několik let, při práci na jedné reportáži však byla zatčena a donucena opustit Egypt. "The Times odsuzuje snahu egyptských úřadů zastrašovat média a omezovat naši činnost," uvedl list v prohlášení. Dodal, že egyptské úřady nechtějí dovolit Trewové, aby se vrátila.

Egyptské vládní centrum pro zahraniční média, ministerstvo vnitra ani úřad prezidenta neodpověděly na žádost, aby se k této záležitosti vyjádřily, uvedl Reuters.

Trewová ve svém článku napsaném pro The Times uvedla, že byla zadržena policií v centru Káhiry, když šla na rozhovor. Poté byla zadržována téměř 24 hodin a pak odvedena do letadla na káhirském letišti, které směřovalo do Londýna. Novinářka uvedla, že ji egyptské úřady daly na seznam nežádoucích osob a pohrozily jí, že pokud se pokusí vrátit, bude znovu zatčena.

Egyptské úřady se v poslední době zaměřily na média, která podle nich zveřejňují "falešné zprávy". Podle aktivistů bylo také v posledních měsíci zatčeno několik místních novinářů a lidskoprávní organizace označují kroky úřadů za zákroky proti svobodě tisku zaměřené na potlačování nesouhlasných vyjádření před prvním kolem prezidentských voleb. To se koná 26. až 28. března.

Očekává se, že v prezidentských volbách opět vyhraje třiašedesátiletý bývalý polní maršál a exministr obrany Abdal Fattáh Sísí, který je prezidentem země od června 2014. Média upozorňují, že veškerá opozice, která by mohla Sísího ohrozit, se stáhla z boje kvůli zastrašování poté, co byl nejsilnější protikandidát Sísího zatčen. Volební komise nicméně tvrdí, že hlasování bude svobodné a poctivé, a Sísí sám řekl, že by chtěl více kandidátů.