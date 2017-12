Google zařízne rušivé reklamy, uživatelé na tom ale nevydělají. Víme, kdy novinka odstartuje

Rozhodnutí Googlu vypnout rušivé reklamy vyplývá z toho, že se společnost připojila k iniciativě jménem Koalice pro lepší reklamu, píše oborový web VentureBeat.

Součástí snahy Googlu o změnu reklamního prostředí na internetu je právě blokátor, díky kterému se uživatelům přestanou zobrazovat agresivní a obtěžující reklamy. Jde především o vyskakovací pop-up okna nebo samospouštěcí videoreklamy se zvukem nebo blikajícími efekty.

Společnost novinky zdůvodňuje tím, že tyto nevhodné poutače vedou uživatele k tomu, že si zapnou blokátory pro všechny weby a na to pak doplácí i ty stránky, které agresivní reklamy nepoužívají.

„Spotřebitelé instalují blokátory reklam kvůli špatným, frustrujícím zážitkům,“ tvrdí šéf reklamy Googlu. „Agresivní reklamy jsou rozšířenou, necitlivou možností, která poškozuje všechny vydavatele,“ tvrdí Sridhar Ramaswamy, viceprezident Googlu zodpovědný za reklamu.

Blokátory reklam jsou přitom u lidí stále oblíbenější. Podle serveru PageFair je mělo v roce 2016 nainstalované 30 procent z 615 milionů zařízení.

Právě uživatelé, kteří mají nainstalovaný třeba už zmíněný AdBlock, budou nyní stát před problémem. Dostanou dvě možnosti. Buď se na reklamy dál budou dívat, nebo zaplatí za to, že je neuvidí. Svůj příspěvek internetovým stránkám do budoucna zaplatí přes službu Google Contributor. Cenu za prohlížení stránek bez reklam si budou moci vydavatelé stanovovat sami, zatím tak není jasné, na kolik to lidi vyjde.

Vzhledem k tomu, že reklama je hlavním zdrojem příjmů vydavatelů, jde ze strany Googlu o významné rozhodnutí s nevypočitatelnými dopady právě na tvůrce obsahu.