Když novináři Le Monde vedou politickou a byznysovou válku (a nejde jim to) | info.cz

Je to skandální zjištění a během krátké doby si ho začínají všímat i česká média. Má to jediný zádrhel – jde o naprostý nesmysl. Jak nejspíš vznikl? Vezmete novináře levicového francouzského deníku, který o české mediální scéně neví vůbec nic, pošlete ho směrem na východ, aby napsal reportáž o zahraničním podnikateli, který koupil podíl v Le Monde, a ten své znalosti čerpá z vyjádření lidí z jedné, velmi malé, myšlenkové bubliny, která Info.cz z mnoha důvodů nemá ráda. Citovat totiž názory socialisty Tomáše Prouzy a redaktorky Respektu Kateřiny Šafaříkové v článku o Info.cz je podobné, jako kdyby jste se na reputaci Respektu nebo Bohuslava Sobotky ptali osazenstva Institutu Václava Klause.

Chastandův článek obsahuje řadu naprostých faktických nesmyslů a prvoplánových urážek. Největší z bludů je ten, že je Info.cz vlajkovou lodí mediálních aktivit Daniela Křetínského. Ačkoliv jsme hrdí na to, že má Info.cz zvyšující se vliv a dosah, jsme čteností, velikostí redakce (méně než 10 lidí) i rozpočtem řádově menší než velcí hráči na českém online trhu, ale také než mnoho ostatních titulů vydavatelství CNC, od Blesku přes Reflex až po sesterská rádia.

V rovině nehoráznosti se autor pohybuje se svými paralelami, do kterých zahrnuje Le Penovou a kterými spojuje redaktory Infa s americkou alt-right scénu, což je jen jiné pojmenování pro blouznění o nadřazenosti bílé rasy, antisemitismus a otevřený neonacismus. Dopouští se tak naprosto identické chyby, za jakou se musel veřejně omluvit The Economist americkému konzervativci Benu Shapirovi, který není jen oblíbeným terčem liberálně-levicových novinářů, ale díky svému židovskému původu právě i antisemitských útoků ze strany představitelů alt-right.

Snad jediné, co Chastand popisuje správně, je patrný koncepční posun našeho média. Sloučení Infa se Zdrojem bylo logickou reakcí na rychle se měnící prostředí online médií, kde je patrné radikálně se zahušťující se spektrum od liberálního středu doleva, kde k existující titulům vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly (Hospodářské noviny, Respekt, ihned.cz), Šafrova Forum24.cz a gigantických Seznam Zpráv přibyl miliardářský projekt Deníku N. V tomto prostředí médií, která jsou entuziasticky proevropská, prosazují zavedení eura, mají velmi podobný náhled na aktuální fenomény globální politiky, ať už je to zvolení Donalda Trumpa, brexit nebo aktivity Grety Thurnberg, neměl široce rozkročený dosavadní koncept Info.cz žádnou šanci pokračovat beze změny. A to zejména proto, že ekonomicky není reálné udržet krok s o řád silnějšími a dotovanými hráči. I proto se web vyčlenil z korporátní struktury CNC, přestěhoval se do malých kanceláří, stal se fakticky mediálním startupem a Daniel Křetínský není součástí ani jeho řídících struktur.

Proto došlo k postupné úspoře nákladů ve zpravodajské části a výrazné orientaci na názorové formáty. Ty si však kladou za cíl pokrýt celé názorové spektrum, což Chastand nikdy nemůže pochopit s ohledem na neznalost češtiny a na absurdně vybranou skupinu respondentů ve své reportáži. Ve všech formátech, které Info má, dává prostor opravdu širokému spektru názorů. Diskusní pořad Pavla Štrunce navštěvují osobnosti veřejného života i politici všech barev a odstínů a tento formát slaví úspěch i na televizi Seznam. Mezi hosty Insider podcastu byli Radek Špicar, sociální demokrat Miroslav Poche, šéf Transparency International David Ondračka nebo třeba Vratislav Dostál. Ten je nejen dlouhodobě jedním z nejviditelnějších levicových novinářů v Česku, ale také klíčovým politickým zpravodajem Info.cz.

To všechno jde úplně mimo Chastandův článek, který mistrně vybírá jen ty články a názory, které se mu hodí do obrazu zdivočelého alt-right plátku, kterým může strašit kaviárové socialisty v domovské Francii. A tak nechá mluvit Tomáše Prouzu, který ale určitě nebude zmiňovat, že jsme jeho články nechtěli nadále tisknout pro jejich minimální dosah a relevanci. Stejně tak jsme ale postupovali i vůči nejmenované pravicové političce, které byly její pravidelné sloupky taktéž zrušeny. Do Chastandova článku se také nedostalo, že prostor u nás dostává pro komentáře například ministryně Jana Maláčová, a to proto, že píše o poznání zajímavěji než Tomáš Prouza. A také má relevantní politickou funkci, na rozdíl od něj.

Paradoxně jediný extremista, kterého francouzský novinář dohledal, byť zcela nevědomky, ale nemá s Info.cz vůbec nic společného. Je jím Jan Cemper, šéf projektu Manipulátoři, který Chastand cituje jako autoritativní zdroj, aniž by ovšem pro kontext uvedl, že dotyčný je radikálním aktivistou a hvězdou výroční zprávy Bezpečnostní informační služby v sekci o politickém extremismu.

Sečteno a podtrženo – novináři v Le Monde naplno bojují proti převzetí ze strany Daniela Křetínského a také opravdu nesouzní s konzervativní názory, kterým dává prostor Info.cz. Obojí je jejich svaté právo. Ale ani jedno z toho je neopravňuje k tomu, aby vytvářeli podobné hanopisy s předem vybranými respondenty a vydávali to za seriozní žurnalistiku. Protože zatímco jejich názory můžeme respektovat, proti dezinformacím a urážkám se musíme bránit.