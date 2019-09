Konkurence ukazuje na další skandál Googlu: Sleduje vás tajně na webu a kouká, koho budete volit | info.cz

Společnost Google čelí podezření, že využívá skryté webové stránky a sbírá skrze ně data o uživatelích, která následně předává svým klientům za účelem cílení reklamy. Obchází tak pravidla Evropské unie o ochraně osobních dat. Informuje o tom deník Financial Times (FT) s odkazem na základě informací od konkurence Googlu. Firma praxi popírá.

Nové důkazy proti obří americké společnosti získal irský regulátor, který dohlíží na celoevropských byznys Googlu. Podle FT firma bez jakékoliv kontroly sbírá data o etnicitě, zdraví a politických preferencích uživatelů. Ty pak používá pro lepší cílení reklamy. Původcem těchto informací je Johny Ryan z malého webového prohlížeče Brave, který při monitoringu fungování reklamního systému Googlu, který je bezkonkurenčně největší na světě, odhalil tajné webové stránky, které firma podle něj využívá k obcházení unijních pravidel.

Ryan popsal, jak Google unikátně označené uživatele sleduje napříč sítí a data dodává klientům, kteří jsou přihlášeni skrze zmíněné skryté stránky, jež nemají žádný obsah. Společnosti, které u Googlu reklamu nakupují, mohou data jednotlivých uživatelů porovnávat s profily od jiných společností a snadno tak mohou reklamu zacílit.

„Je to skrytá praxe hned ve dvou ohledech. Google vytvoří stránku, kterou uživatel nikdy nevidí, ale umožňuje třetím stranám, aby jej sledovaly. Uživatel o tom samozřejmě nemá vůbec tušení,“ říká Ryan. „Nevěděl jsem, že se něco takového děje. Pokud bych se podíval do historie prohlížeče, stejně bych na to nepřišel,“ dodává.

Google odmítá, že by něco takového dělal. Pokud tak skutečně činí, získává tím obrovský náskok před svými konkurenty, kteří při dodržování zákonů nejsou schopni takového cílení reklamy dosáhnout.